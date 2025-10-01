Ουκρανία: Εννέα νεκροί από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην περιοχή της Οδησσού (vid)

Εννέα νεκροί, μεταξύ αυτών κι ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους στην Οδησσό, στα νότια της Ουκρανίας και στη γύρω περιοχή, ως συνέπεια των ακραίων καιρικών συνθηκών και των πλημμυρών, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Οι διασώστες εργάστηκαν όλη τη νύχτα, καταπολεμώντας τις καταστροφές που προκάλεσαν οι σφοδρές καιρικές συνθήκες και οι πλημμύρες στην πόλη Οδησσός της νότιας Ουκρανίας και στη γύρω περιοχή, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης την Τετάρτη.

Οι εργαζόμενοι βοήθησαν στην εκκένωση ανθρώπων από παγιδευμένους στο νερό, στη μετακίνηση αυτοκινήτων, στην άντληση νερού από κτίρια και στην αναζήτηση ενός αγνοούμενου κοριτσιού που βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Telegram

Στη δημοσιότητα έχουν βγει φωτογραφίες επιβατών που απομακρύνθηκαν από ένα πλημμυρισμένο λεωφορείο και αυτοκινήτων που ανασύρθηκαν από το νερό.

«Σε μόλις επτά ώρες, στην Οδησσό έπεσε βροχή που αντιστοιχεί σε σχεδόν δύο μήνες», δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος Hennadiy Trukhanov στο Telegram. «Κανένα σύστημα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων δεν μπορεί να αντέξει τέτοιο φορτίο».

Συνολικά 362 άτομα διασώθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων προσπαθειών, πρόσθεσε η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.