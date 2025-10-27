Ουκρανία: Ενισχύει τις θέσεις της στην πόλη Ποκρόβσκ, καθώς κλιμακώνονται οι συγκρούσεις (vid)

Η Ουκρανία βιάζεται να ενισχύσει τις θέσεις της στο στρατηγικό ανατολικό συγκοινωνιακό κόμβο του Ποκρόβσκ, καθώς περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στην πόλη σε μικρές ομάδες, δήλωσε η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, που έκανε την εκτίμηση των δυνάμεων του εχθρού, ανέφερε ανταλλαγές πυρών με μικρά όπλα και ενεργή ανάπτυξη drones.

🔥🇺🇦Ukrainian soldiers, with the help of drones and artillery, repel a massive Russian assault supported by 29 units of armored vehicles in the Dobropillia-Pokrovsk axis. pic.twitter.com/MP0oodBFqn — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) October 27, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι ομάδες επίθεσης προσπαθούν να προχωρήσουν κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό.

«Γίνονται σφοδρές μάχες στην πόλη και στις προσεγγίσεις της... Οι εφοδιαστικές γραμμές είναι δύσκολες. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να καταστρέφουμε τους κατακτητές», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή.

Η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει το Ποκρόβσκ, κρίσιμο τμήμα των αμυντικών γραμμών της Ουκρανίας, εδώ και μήνες, θεωρώντας το σημείο κλειδί για την πλήρη κατάληψη της περιοχής Ντονέτσκ.

Ενίσχυση επιθέσεων μετά την αποτυχία συνομιλιών για κατάπαυση πυρός

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ανανεώσει τις προσπάθειές τους μετά από αποτυχημένη πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για εξασφάλιση κατάπαυσης πυρός, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Η 7η Μονάδα Ταχείας Αντίδρασης των αερομεταφερόμενων δυνάμεων της Ουκρανίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι θέσεις στην πόλη έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ημέρες, ενώ οι αστικές μάχες συνεχίζονται.

«Οι κατακτητές που έχουν εισέλθει στην πόλη δεν προσπαθούν να εδραιωθούν, αλλά σκοπεύουν να προχωρήσουν βορειότερα», ανέφερε η μονάδα σε ανάρτηση στο Facebook.

«Με αυτόν τον τρόπο, ο εχθρός θέλει να διασπάσει τις αμυντικές μας δυνάμεις και να αποκλείσει τους χερσαίους εφοδιαστικούς διαδρόμους».

Η Μόσχα στοχεύει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς

Ο Ζελένσκι, επικαλούμενος ουκρανικές πληροφορίες, δήλωσε στο αμερικανικό μέσο Axios ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ιδιωτικά ισχυριστεί ότι η Μόσχα θα καταλάβει ολόκληρο το Ντονμπάς, δηλαδή τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, έως τις 15 Οκτωβρίου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό.

Το ουκρανικό ανοιχτού κώδικα χαρτογραφικό έργο Deep State την περασμένη εβδομάδα μείωσε την περιοχή νοτιοδυτικά του Ποκρόβσκ που θεωρείται υπό ουκρανικό έλεγχο, αυξάνοντας την έκταση που «χρειάζεται διευκρίνιση» σε περίπου το ένα πέμπτο της πόλης.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 75% της περιοχής Ντονέτσκ, ενώ περίπου 6.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα (2.548 τετραγωνικά μίλια) παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Οι ρωσικές δυνάμεις αναφέρουν τακτικά σταδιακά κέρδη στην περιοχή, αλλά δεν έχουν καταφέρει στρατηγικό πέρασμα για πάνω από ένα χρόνο.