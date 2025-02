Ουκρανία: Έκρηξη στη νέα σαρκοφάγο του Τσερνόμπιλ - «Χτυπήθηκε από ρωσικό drone», λέει ο Ζελένσκι (pics)

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε την Παρασκευή (14/02) ότι στη διάρκεια της νύχτας ακούστηκε έκρηξη από τη νέα σαρκοφάγο που προστατεύει ό,τι έχει απομείνει από τον τέταρτο αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά, όμως τα επίπεδα ραδιενέργειας στο εσωτερικό και το εξωτερικό του Τσερνόμπιλ παραμένουν σε σταθερά και κανονικά επίπεδα.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα, τόνισε η ΙΑΕΑ. Όπως τόνισε ο οργανισμός, το προσωπικό ασφαλείας και οχήματα αντέδρασαν αμέσως μετά το συμβάν και δεν υπάρχουν θύματα.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8