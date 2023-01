Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Δέκα εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, ενώ μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του από τους βομβαρδισμούς.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου προειδοποίησε λίγο νωρίτερα για μια πιθανή επερχόμενη επίθεση με πυραύλους και ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο επιβεβαίωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Επίσης, δήλωσε ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του στην περιοχή Σολομιάνσκ. Στο Σολομιάν, στα νοτιοδυτικά της πόλης, ενώ τουλάχιστον τρεις γυναίκες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ένα ξενοδοχείο και μια μονοκατοικία χτυπήθηκαν από πυραύλους, σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Ζελένσκι, Κιρίλο Τιμοσένκο. Δέκα εκρήξεις αναφέρθηκαν ότι ακούστηκαν στο πρώτο μπαράζ επιθέσεων.

The aftermath of Russian rocket attack on Kyiv - Presidential Office.



This is a hotel in the city center. pic.twitter.com/EwDfWXw7vq