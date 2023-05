Ουκρανία: Εκρήξεις στο κατεχόμενο από τους Ρώσους Λουχάνσκ

Οι διορισμένοι από τη Μόσχα αξιωματούχοι στο, κατεχόμενο από τους Ρώσους, Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας κατηγορούν το Κίεβο ότι εξαπέλυσε πυραύλους σε βιομηχανικό συγκρότημα στην πρωτεύουσα της επαρχίας, περίπου 100 χιλιόμετρα πίσω από την πρώτη γραμμή.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό της πόλης Λουχάνσκ, όπου αναφέρθηκε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν βιομηχανική εγκατάσταση.

Heavy explosions are reported in the occupied #Luhansk



According to preliminary reports, the Machine-Building Plant is on fire. pic.twitter.com/qyX13FemhT