Μαίνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν: Επικίνδυνη κλιμάκωση με τουλάχιστον 11 νεκρούς (pics&vids)

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τη νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ινδίας και του Πακιστάν αντάλλαξαν βομβαρδισμούς τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 8 άμαχοι στην πακιστανική πλευρά και τρεις στην ινδική, καθώς η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στα δυο κράτη με πυρηνικά οπλοστάσιο έφθασε σε νέο επίπεδο.

Τρία αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας συνετρίβησαν στην περιοχή Τζαμού και Κασμίρ της Ινδίας σήμερα Τετάρτη, ανέφεραν τέσσερις πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στις τοπικές αρχές, μερικές ώρες αφού το Νέο Δελχί ανακοίνωσε πως έπληξε εννιά τοποθεσίες - «τρομοκρατικές υποδομές» κατ’ αυτό - στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Πακιστάν.

Ώρες νωρίτερα, εκπρόσωπος των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε στο πρακτορείο ότι καταρρίφθηκαν πέντε μαχητικά αεροσκάφη επειδή επιτέθηκαν στο Πακιστάν, ενώ βρίσκονταν στον ινδικό εναέριο χώρο, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ινδία.

Παράλληλα, οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον τρεις άμαχοι έχασαν τη ζωή τους εν μέσω των συνεχιζόμενων ανταλλαγών πυρών, ιδίως πυροβολικού, κατά μήκος της λεγόμενης γραμμής ελέγχου —των de facto συνόρων της Ινδίας και του Πακιστάν— στο Κασμίρ.

«Τρεις αθώοι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των πυρών/των βομβαρδισμών που γίνονται στα τυφλά» από το Πακιστάν, ανέφεραν οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις, διαμηνύοντας πως θα υπάρξει ανταπόδοση «κατά τρόπο αναλογικό».

Νωρίτερα, πηγή προσκείμενη στην ινδική αστυνομία ανέφερε πως τα πυρά συνεχίζονταν κατά μήκος μεγάλου μέρους της γραμμής ελέγχου.

BREAKING:



First video of Indian missiles striking Pakistan.



This missile struck a mosque in Bahawalpur belonging to Maulana Masood Azhar



— Visegrád 24 (@visegrad24) May 6, 2025

Στο Πακιστάν, οκτώ άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε «24 πλήγματα» των ινδικών ενόπλων δυνάμεων σε «έξι τοποθεσίες», ανακοίνωσε εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού, ο στρατηγός Άχμεντ Τσόντρι, ενώ νωρίτερα επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τρεις νεκρούς.

Ο στρατηγός Τσόντρι πρόσθεσε πως τραυματίστηκαν άλλοι 35 άνθρωποι και ότι δυο ακόμη είναι αγνοούμενοι.

Ο ανώτατος αξιωματικός διευκρίνισε πως «κοριτσάκι τριών ετών» είναι ανάμεσα στους νεκρούς σε τζαμί στην Μπαχαβαλπούρ, στο πακιστανικό Παντζάμπ.

Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν υποστήριξε μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως καταρρίφθηκαν πέντε μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Ινδίας, εν μέσω συγκρούσεων των δύο κρατών.

Κατά τον εκπρόσωπο, επρόκειτο για 3 αεροσκάφη τύπου Rafale (γαλλικής κατασκευής), Σουχόι Su-30 και Μικογιάν MiG-29 (ρωσικού/σοβιετικού σχεδιασμού), που καταρρίφθηκαν ενώ επιχειρούσαν στον ινδικό εναέριο χώρο.

Δεν διευκρίνισε πώς επλήγησαν.

Διαβεβαίωσε πως αντίθετα δεν υπήρξε καμιά κατάρριψη πακιστανικού μαχητικού.

Πηγή: AP / Inter Services Public Relations

Ινδία: Ενημέρωσε τις ΗΠΑ για τα πλήγματά της στο Πακιστάν

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Ινδίας Ατζίτ Ντόβαλ ενημέρωσε τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγη ώρα μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε το Νέο Δελχί στο έδαφος του Πακιστάν, ανακοίνωσε η ινδική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

«Οι ενέργειες της Ινδίας ήταν στοχευμένες και ακριβείς», διαβεβαίωσε η πρεσβεία στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα προσθέτοντας πως ο κ. Ρούμπιο, ο οποίος εκτελεί επίσης το τρέχον διάστημα χρέη υπηρεσιακού συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ενημερώθηκε για τα «μέτρα που ελήφθησαν».

Πακιστάν: Συγκαλεί την επιτροπή εθνικής ασφαλείας εν μέσω κλιμάκωσης με την Ινδία

Στο Πακιστάν συγκλήθηκε για τις 08:00 (ώρα Ελλάδας) η επιτροπή εθνικής ασφαλείας, όργανο αποτελούμενο από κορυφαίους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, το οποίο δεν συνεδριάζει παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, εν μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης με την Ινδία, ανακοίνωσε ο υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ.

Η επιτροπή αυτή αποφάσισε την 24η Απριλίου την επιβολή σειράς διπλωματικών κυρώσεων εναντίον της Ινδίας, σε αντίποινα για παρόμοια μέτρα που πήρε το Νέο Δελχί, μετά τη φονική επίθεση εναντίον τουριστών στο Κασμίρ, για την οποία η ινδική κυβέρνηση επέρριψε την ευθύνη στο Πακιστάν, που το διέψευσε.

Τραμπ: Ελπίζει ότι οι συγκρούσεις Ινδίας-Πακιστάν θα «τελειώσουν πολύ γρήγορα»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη πως ελπίζει ότι οι εχθροπραξίες που ξέσπασαν ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν «θα τελειώσουν πολύ γρήγορα», ενώ το Πακιστάν εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού στο ινδικό έδαφος σε αντίποινα για σειρά πυραυλικών πληγμάτων από ινδικά αεροσκάφη.

«Είναι κρίμα, άκουσα γι’ αυτό», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στο Οβάλ Γραφείο.

«Ξέρετε, πολεμάνε εδώ και δεκαετίες και αιώνες εκεί πέρα, αν το σκεφτείτε», συνέχισε και πρόσθεσε «απλά ελπίζω πως αυτό θα τελειώσει πολύ γρήγορα».

Η Ινδία ανακοίνωσε πως διεξήγαγε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη βομβαρδισμούς στο Πακιστάν, καθώς η ένταση ανάμεσα στα δυο κράτη με πυρηνικά οπλοστάσια έχει ανέβει κατακόρυφα έπειτα από φονική επίθεση την 22η Απριλίου. Το Ισλαμαμπάντ διεμήνυσε πως θα «ανταποδώσει».

Ο ινδικός στρατός ανακοίνωσε πως ο πακιστανικός εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού εναντίον του ινδικού εδάφους.

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 6, 2025

Η Ουάσιγκτον είχε ήδη καλέσει το Νέο Δελχί και το Ισλαμαμπάντ να εργαστούν για να εξευρεθεί «υπεύθυνη λύση» στις διαφορές τους. Το Νέο Δελχί απείλησε πως «έκοψε το νερό» που αρδεύει το πακιστανικό έδαφος σε αντίποινα για τη φονική επίθεση στο ινδικό Κασμίρ.

«Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε το Πακιστάν και την Ινδία να εργαστούν για να εξευρεθεί υπεύθυνη λύση που θα διατηρήσει την ειρήνη μακροπρόθεσμα» και θα εγγυηθεί «την περιφερειακή σταθερότητα στη Νότια Ασία», είπε στον Τύπο η Τάμι Μπρους, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Μπρους διαβεβαίωσε ακόμη πως η Ουάσιγκτον βρίσκεται «σε επαφή με τις κυβερνήσεις των δυο χωρών σε πολλά επίπεδα».

Η επίθεση της 22ης Απριλίου, για την οποία δεν υπήρξε ανάληψη της ευθύνης, στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους στην τουριστική περιοχή της πόλης Παχαλγκάμ, στο ινδικό τμήμα του Κασμίρ.

Το Νέο Δελχί επέρριψε την ευθύνη στο Ισλαμαμπάντ, που το διέψευσε κατηγορηματικά.

Γκουτέρες: Ο κόσμος δεν θα άντεχε στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν

«Ο κόσμος δεν θα άντεχε στρατιωτική σύγκρουση» ανάμεσα στην Ινδία και στο Πακιστάν, δήλωσε χθες Τρίτη ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, μετά τους βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του Πακιστάν, το οποίο διεμήνυσε πως θα ανταποδώσει τα πλήγματα αυτά.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες «καλεί τις δυο χώρες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

ΗΠΑ: Kαλούν την Ινδία και το Πακιστάν σε αποκλιμάκωση

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε χθες Τρίτη με τους ομολόγους του τόσο της Ινδίας όσο και του Πακιστάν για να τους παροτρύνει να αρχίσουν διάλογο προκειμένου να «εξουδετερωθεί» η κρίση και να αποκλιμακωθεί η ένταση, εν μέσω ανταλλαγής βομβαρδισμών και πυρών, γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Ο υπουργός Εξωτερικών «ενθαρρύνει την Ινδία και στο Πακιστάν να ανοίξουν δίαυλο συνομιλιών για να εξουδετερωθεί η κατάσταση και να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση», ανέφερε ο Μπράιαν Χιουζ, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, του οποίου το τρέχον διάστημα ο κ. Ρούμπιο είναι υπηρεσιακός επικεφαλής.

Νωρίτερα, ο ίδιος ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε μέσω X ότι «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση, συμμερίζεται την ευχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ η κρίση ανάμεσα στα δυο κράτη —που διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια— να «τελειώσει γρήγορα» και ότι θα συνεχίσει να «συνομιλεί» με τις ηγεσίες στο Νέο Δελχί και το Ισλαμαμπάντ προκειμένου να υπάρξει «ειρηνική» επίλυσή της.

Δείτε στον χάρτη τις τρεις περιοχές που επλήγησαν από την πυραυλική επίθεση της Ινδίας

Ο γενικός διευθυντής του τμήματος δημοσίων σχέσεων του πακιστανικού στρατού δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Geo Tv ότι τρεις τοποθεσίες συνολικά επλήγησαν από τους ινδικούς πυραύλους.

Συγκεκριμένα, ο υποστράτηγος Ahmed Sharif Chaudhry αναφέρει ότι πρόκειται για τις περιοχές Muzaffarabad και Kotli στο Κασμίρ που διοικείται από το Πακιστάν, καθώς και για την περιοχή Bahwalpur.

Οι σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά μια αιματηρή επίθεση μαχητών εναντίον τουριστών στο Κασμίρ τον περασμένο μήνα. Η Ινδία κατηγορεί το Πακιστάν για υποστήριξη της διασυνοριακής τρομοκρατίας, κατηγορία που το Ισλαμαμπάντ αρνείται κατηγορηματικά.

Από την πλευρά της, η ινδική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι εννέα στόχοι επλήγησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Sindoor», με το Νέο Δελχί να τονίζει πως οι ενέργειες ήταν «στοχευμένες, μετρημένες και μη κλιμακούμενες ως προς τη φύση τους».

Παρά τις διαβεβαιώσεις, ισχυρά πυρά και εκρήξεις σημειώθηκαν σε δύο συνοριακές περιοχές του ινδικού Κασμίρ, σύμφωνα με αστυνομική πηγή και αυτόπτες μάρτυρες, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

ΥΠΑΜ Ινδίας: Αυτά τα βήματα έγιναν μετά τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση στο Πάχαλγκαμ

Την ίδια ώρα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ινδίας ξεκίνησαν την «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SINDOOR», πλήττοντας τρομοκρατικές υποδομές στο Πακιστάν και στα πακιστανικά κατεχόμενα εδάφη του Τζαμού και Κασμίρ, από όπου σχεδιάζονταν και διευθύνονταν επιθέσεις κατά της Ινδίας.

Συνολικά, εννέα (9) σημεία αποτέλεσαν στόχους.

Οι ενέργειές μας ήταν στοχευμένες, μετρημένες και μη κλιμακούμενες. Δεν επλήγησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πακιστάν. Η Ινδία επέδειξε σημαντική αυτοσυγκράτηση στην επιλογή στόχων και μεθόδου εκτέλεσης.

Αυτά τα βήματα έγιναν μετά τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση στο Πάχαλγκαμ, κατά την οποία δολοφονήθηκαν 25 Ινδοί πολίτες και ένας Νεπαλέζος πολίτης. Τηρούμε τη δέσμευση ότι οι υπεύθυνοι για αυτή την επίθεση θα λογοδοτήσουν.

Θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για την «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SINDOOR» αργότερα μέσα στην ημέρα».

— GeoInsider (@InsiderGeo) May 6, 2025

Επίσης, δήλωσε ότι είχε στόχο «τρομοκρατικές υποδομές» στο Πακιστάν και στο κατεχόμενο από το Πακιστάν Τζαμού και Κασμίρ, «από όπου σχεδιάζονται και κατευθύνονται τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της Ινδίας».

«Η Δικαιοσύνη αποδόθηκε», αναφέρει η Ινδία

Αφού οι ινδικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους συνολικά τρεις περιοχές στο υπό πακιστανική διοίκηση κρατίδιο του Κασμίρ αλλά και στο Τζεμού, ο ινδικός στρατός προχώρησε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ, όπου αναφέρει ότι «η Δικαιοσύνη αποδόθηκε».

Ο ινδικός στρατός ανάρτησε επίσης στην πλατφόρμα X, γράφοντας τη φράση «Jai Hind!», που σημαίνει «νίκη στην Ινδία».

Μάλιστα, η ανάρτηση συνοδεύεται από το hashtag #PahalgamTerrorAttack, το οποίο αναφέρεται στη φονική επίθεση μαχητών τον περασμένο μήνα, κατά την οποία σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι.

Αναστολή των πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού στο Πακιστάν

Η Pakistan International Airlines (PIA) ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού έχουν ανασταλεί.

Όλες οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο έχουν εκτραπεί προς το Καράτσι, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι αρχές έχουν συμβουλεύσει τους επιβάτες να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

— Flightradar24 (@flightradar24) May 6, 2025

Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Ινδία και Πακιστάν: Να επιδείξετε υπευθυνότητα για την επίλυση της κρίσης

Νωρίτερα, η αμερικανική κυβέρνηση κάλεσετο Νέο Δελχί και το Ισλαμαμπάντ να εργαστούν με υπευθυνότητα για την επίλυση της διαμάχης τους, μετά την ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Ινδίας ότι θα κόψει το νερό των ποταμών που φθάνουν στο πακιστανικό έδαφος σε αντίποινα για την πολύνεκρη επίθεση στο ινδικό Κασμίρ στα τέλη Απριλίου.

«Εξακολουθούμε να παροτρύνουμε το Πακιστάν και την Ινδία να εργαστούν με υπευθυνότητα για μια λύση που θα διατηρεί τη μακροχρόνια ειρήνη και την περιφερειακή σταθερότητα στη νότια Ασία», δήλωσε η Τάμι Μπρους, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ινδία: Θα κόψουμε το νερό στο Πακιστάν

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντα Μόντι, ανακοίνωσε ότι « η Ινδία θα κόψει το νερό από τους ποταμούς που πηγάζουν από το έδαφός της, αλλά περνούν και υδρεύουν το Πακιστάν».

«Το νερό που ανήκει στην Ινδία έρρεε μέχρι τώρα προς το εξωτερικό. Στο εξής θα το σταματήσουμε, ώστε να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα της Ινδίας και θα το χρησιμοποιούμε για τη χώρα μας», είπε ο Μόντι στην ομιλία του.

Συγκεκριμένα, η Ινδία ανέστειλε τη συμμετοχή της σε μια συνθήκη που υπέγραψε το 1960 με το Πακιστάν και αφορούσε τον διαμοιρασμό του νερού, σε αντίποινα για την επίθεση ενόπλων σε τουρίστες, στις 22 Απριλίου στο Παχαλγκάμ, που στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους. Μολονότι κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, το Νέο Δελχί κατηγορεί το Πακιστάν, που αρνείται κάθε εμπλοκή του.

Λίγο πριν, το Πακιστάν είχε κατηγορήσει την Ινδία ότι προσπαθεί να αλλάξει το ρου του ποταμού Σενάμπ, ενός εκ των τριών που τέθηκε υπό τον έλεγχο του Ισλαμαμπάντ με τη συνθήκη του 1960.

«Παρατηρήσαμε αλλαγές στον Σενάμπ, που δεν είναι φυσικές (…) Η ροή του ποταμού μειώνεται από τη μια μέρα στην άλλη» ανέφερε ο Καζίμ Πιρζάντα, ο υπουργός Άρδευσης του Παντζάμπ.

«Πράξη πολέμου», καταγγέλλει το Πακιστάν

Αφού η Ινδία αποφάσισε να αναστείλει μονομερώς τη συνθήκη, το Πακιστάν προειδοποίησε ότι κάθε προσπάθεια διατάραξης της ροής των ποταμών του θα θεωρηθεί «πράξη πολέμου».

Η επαρχία Παντζάμπ του Πακιστάν, όπου κατοικούν σχεδόν οι μισοί από τα 240 εκατομμύρια των Πακιστανών, συνορεύει με την Ινδία και είναι η «καρδιά» της αγροτικής παραγωγής της χώρας.

Σημειώνεται ότι, η Συνθήκη του Ινδού δίνει στο Νέο Δελχί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τους ποταμούς που μοιράζεται με το Πακιστάν για τα φράγματα και τις καλλιέργειες της Ινδίας, όχι όμως και να εκτρέπει τη ροή του νερού ή να περιορίζει τον όγκο του.