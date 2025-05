Η Ινδία έπληξε με πυραύλους το Πακιστάν - «Θα απαντήσουμε» (pics&vids)

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τη νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν, καθώς οι ινδικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους συνολικά τρεις περιοχές στο υπό πακιστανική διοίκηση κρατίδιο του Κασμίρ αλλά και στο Τζεμού, όπως μετέδωσε το Reuters. Σύμφωνα με τις πακιστανικές Αρχές, η επίθεση υπό την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Sindoor» είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός παιδιού και τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τις πακιστανικές Αρχές ασφαλείας, ένα παιδί σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της πυραυλικής επίθεσης, ενώ και άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν κοντά στην περιοχή Μπαχαβαλπουρ.

Νωρίτερα, το Reuters είχε μεταδώσει ότι ακούστηκαν πολλαπλές δυνατές εκρήξεις κοντά στα βουνά γύρω από την πόλη Μουζαφαραμπάντ του Κασμίρ, περιοχή που διοικείται από το Πακιστάν.

#BREAKING: Multiple explosions heard in Muzaffarabad of Pakistan Occupied Kashmir. Locals claim massive missile attacks on Grid Stations. Panic in Muzaffarabad and across Pakistan. More details are awaited. pic.twitter.com/qTKDeSOOPe