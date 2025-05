Ουκρανία: Δύο παιδιά και ένας έφηβος σκοτώθηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό - Τουλάχιστον 12 νεκροί (pics)

Ρωσικός βομβαρδισμός στοίχισε τη ζωή σε δύο παιδιά 8 και 12 ετών, καθώς και σε έναν έφηβο 17 ετών στην ουκρανική περιφέρεια του Ζιτόμιρ (βορειοδυτική Ουκρανία), ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διάσωσης.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, από την αεροπορική επίθεση, η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι.

Πρόκειται για τη δεύτερη νύκτα σημαντικών επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας, αφού περίπου 250 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 14 βαλλιστικοί πύραυλοί είχαν εντοπισθεί τη νύκτα της Παρασκευής προς το Σάββατο από τις ουκρανικές αεροπορικές δυνάμεις. Στόχος των περισσότερων από τα όπλα αυτά ήταν η ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης δράσης περιέγραψαν σήμερα, με μήνυμά τους στο Telegram, μια «νύκτα τρόμου στην περιφέρεια του Κιέβου». «Η μαζική νυκτερινή επίθεση προκάλεσε τέσσερις νεκρούς και 16 τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά» στην περιοχή.

Just crying… can’t imagine the pain of the grieved parents. Russia killed three siblings today: Stanislav, Roman and Tamara.

Roman forever 17😢

Stanislav forever 8😢

Tamara forever 12😢

Deepest condolences to the family … RIP, angels #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/JiFklvxKRZ