Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

Πλήγμα ρωσικού drone στη Ζαπορίζια, πόλη στη νοτιοανατολική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε δυο νεαρούς και τραυμάτισε άλλους τουλάχιστον ένδεκα ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη το βράδυ.

«Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν: ένα αγόρι 18 ετών και νεαρό κορίτσι», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ.

Zaporizhzhia: Russian terrorists struck a residential area—killing an 18-year-old boy and girl. At least 11 injured, fires raging, cars burning. Young lives stolen in -20°C winter. Russia targets civilians deliberately. pic.twitter.com/tXxbIYTeOF — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐬𝐚 🇪🇺🇵🇱🇺🇦 (@Tweet4AnnaNAFO) February 4, 2026

Οπτικό υλικό το οποίο δημοσιοποίησαν οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εικονίζει δυο πτώματα να κείτονται στο έδαφος και απανθρακωμένα οχήματα στον τόπο του πλήγματος.

«Ένδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη», συμπλήρωσε ο Φεντόροφ.

Για «επίθεση εναντίον αμάχων», «μαζική δολοφονία» και «γενοκτονία» έκανε λόγο παράλληλα μέσω X η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η Ζαπορίζια είναι ανάμεσα στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες--οι υπόλοιπες τρεις είναι το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ και η Χερσώνα--που η Ρωσία ανακοίνωσε πως προσάρτησε τον Σεπτέμβριο του 2022, οκτώ μήνες μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην επικράτεια της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σχεδόν κάθε νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο ουκρανικό έδαφος χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος από το ξέσπασμα του πολέμου.