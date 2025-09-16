Ουκρανία: Δύο νεκροί και 18 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια (vid)

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια μεγάλη επίθεση νωρίς την Τρίτη στην πόλη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σκοτώνοντας έναν 41χρονο άνδρα, τραυματίζοντας τουλάχιστον 18 άτομα ενώ προκάλεσαν αρκετές πυρκαγιές, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο Ιβάν Φεντόροφ δήλωσε ότι δύο παιδιά ήταν μεταξύ των τραυματιών.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε ο κυβερνήτης στο διαδίκτυο έδειχναν πυροσβέστες να μάχονται με φλόγες σε ιδιωτικές κατοικίες και άλλα κτίρια.

In Zaporizhzhia, first responders have completed extinguishing fires after the city was shelled by Russian rocket artillery. They struck deliberately to terrorize our people – 13 were wounded, including two children. Many residential buildings were damaged. In the Mykolaiv… pic.twitter.com/HPJeE4j1ER — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2025

Στη Ζαπορίζια, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας ανέφεραν πυρκαγιά που κάλυπτε μια έκταση 350 τετραγωνικών μέτρων σε τρεις πολυκατοικίες και σε ένα πρατήριο καυσίμων.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, ο Φεντόροφ είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει 10 πλήγματα από πολλαπλά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων, προκαλώντας ζημιές σε 10 πολυκατοικίες και 12 σπίτια.

Άλλες ουκρανικές πόλεις στο κέντρο, νότια και ανατολικά της χώρας δέχτηκαν επίσης επίθεση, καθώς ρωσικά στρατεύματα εκτόξευσαν περισσότερα από 100 drones και περίπου 150 βόμβες glide κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ένα άτομο σκοτώθηκε στη νότια περιοχή του Νικολάιφ, δήλωσε ο Ζελένσκι. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη του Χάρκοβο στα βορειοανατολικά, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

Στην κεντρική περιοχή του Κιέβου, ένα μεγάλο κέντρο logistics λιανικής επλήγη από τις ρωσικές επιθέσεις, με πυκνές στήλες σκούρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό και πυροσβέστες να μάχονται με τις φλόγες.

«Αυτό είναι ακριβώς το είδος της εναέριας τρομοκρατίας εναντίον της οποίας η Ουκρανία ζητά κοινή άμυνα...», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

«Τώρα είναι η ώρα να εφαρμόσουμε την κοινή προστασία των ευρωπαϊκών ουρανών μας με ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας».

Μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, η Ρωσία έχει εκτοξεύσει περισσότερα από 3.500 drones διαφόρων τύπων, σχεδόν 190 πυραύλους και περισσότερες από 2.500 αεροπορικές βόμβες, δήλωσε ο Ζελένσκι.