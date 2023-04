Ουκρανία: Δεύτερο ρωσικό σφυροκόπημα μέσα σε μια μέρα - Σειρήνες σε ολόκληρη τη χώρα

Πριν λίγο ήχησε νέος αεροπορικός συναγερμός για το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας και ορισμένες κεντρικές περιοχές, με τους αξιωματούχους να απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να μην αγνοήσουν τις προειδοποιήσεις.

«Μην αγνοείτε τους συναγερμούς», δήλωσε ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, λίγες ώρες μετά τα φονικά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα νωρίτερα την Παρασκευή.

Ο απολογισμός των νεκρών από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα που έπληξε εννεαώροφη πολυκατοικία στο Ούμαν της κεντρικής Ουκρανίας αυξήθηκε σε 19, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά ηλικίας 10 ετών, δήλωσαν ο κυβερνήτης της περιοχής, Ιγκόρ Ταμπούρετς, και άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι.

Η ανακοίνωση αυτή ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο κύμα των χτυπημάτων πριν από την αυγή σε τουλάχιστον 21.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε ότι οι δημοσιογράφοι του είδαν διασώστες να ανασύρουν λείψανα θυμάτων από κατεστραμμένα κτίρια. "Θέλω να δω τα παιδιά μου, είναι κάτω από τα συντρίμμια", τους είπε ο Ντμίτρι, ένας 33χρονος κάτοικος του Λουχάνσκ.

Terrorist Russia launched at least 20 missiles upon Ukraine. One of the missiles hit a residential building in Uman, Cherkassy Oblast, hundreds of kilometers away from the frontline. 4 people dead.



In Dnipro a 3-year old boy got killed.#Ukrainepic.twitter.com/QJELaG658Y