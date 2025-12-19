Ουκρανία: Αρχίζει νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη θα αρχίσουν νέο γύρο συνομιλιών σήμερα με τη διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ σχετικά με τις προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο Ουμέροφ που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες, δήλωσε επίσης μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι του Κιέβου θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Τραμπ - Ουκρανικό: Πιέζει το Κίεβο να επισπεύσει τις διαπραγματεύσεις - Νέος γύρος συνομιλιών στη Φλόριντα

Πάντως, υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πίεση στο Κίεβο να «κινηθεί γρήγορα» στις διαπραγματεύσεις για ένα σχέδιο που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία, πριν από το νέο γύρο συνομιλιών που θα πραγματοποιηθεί από σήμερα στη Φλόριντα.

Οι διαπραγματευτές «είναι κοντά στο να καταλήξουν κάπου, αλλά ελπίζω ότι η Ουκρανία θα κινηθεί γρήγορα. Κάθε φορά που αργούν πολύ, τότε η Ρωσία αλλάζει γνώμη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο.

Οι διπλωματικές συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία τον Φεβρουάριο εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο της, επιταχύνθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες μετά τη δημοσίευση σχεδίου της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο δεν κατέληξε ωστόσο σε κατάπαυση του πυρός.

Οι Αμερικανοί θα έχουν ξανά ξεχωριστές συνομιλίες με τους Ουκρανούς και τους Ρώσους τις ερχόμενες μέρες.

«Την Παρασκευή και το Σάββατο, η ομάδα μας θα βρίσκεται στις ΗΠΑ, είναι ήδη καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ, και οι Αμερικανοί τους περιμένουν εκεί. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι παρών –ίσως να υπάρχουν και Ευρωπαίοι», δήλωσε χθες, Πέμπτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να συναντηθούν με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ στη Φλόριντα αυτό το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Οι δύο άνδρες θα έχουν επίσης συνομιλίες με Ρώσους εκπροσώπους στο Μαϊάμι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Politico, η Ρωσία αναμένεται να στείλει τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα Κίριλ Ντμίτριεφ.