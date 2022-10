Ουκρανία: Απελευθέρωση 108 γυναικών σε ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία

Εκατόν οκτώ γυναίκες, κυρίως μέλη των ενόπλων δυνάμεων, αφέθηκαν ελεύθερες σε μια νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο Αντρίι Γερμάκ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

«Μια νέα μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου πραγματοποιήθηκε σήμερα. Μια ανταλλαγή ιδιαίτερα συγκινητική και πολύ ιδιαίτερη: απελευθερώσαμε 108 γυναίκες από την αιχμαλωσία», δήλωσε ο Γερμάκ στο Telegram.

Another large-scale POWs swap was carried out today. Extremely emotional and really special: we freed 108 women from captivity.

Mothers and daughters. Their relatives have been waiting for them to come back. 37 Azovstal evacuees, 11 officers, 85 privates and NCOs. pic.twitter.com/6wIjS2ouJe