Ουκρανία: Αναλαμβάνει την ευθύνη για πυραυλικό πλήγμα στη Φεοντόσια της Κριμαίας (vid)

Ακούστηκαν αλλεπάλληλες ισχυρές εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στο λιμάνι στην πόλη Φεοντόσια, στις ακτές της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η ρωσική πολεμική αεροπορία και ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της μέσω Telegram.

Σύντομα βίντεο που μεταφορτώθηκαν στην πλατφόρμα αυτή εικονίζουν τις εκρήξεις.

🚨 This morning, series of explosions, culminating in significant detonation, rocked the Russian-controlled port of Feodosia in #Crimea.#Ukraine launched attack on Feodosia's port, specifically aiming at the Russian landing vessel Novocherkask.#Russiapic.twitter.com/3Xgid10Z7R https://t.co/DcTtuJpI1k — QuickUpdate (@BigBreakingWire) December 26, 2023

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης της Κριμαίας, ανέφερε μέσω Telegram ότι «η περιοχή του λιμανιού αποκλείστηκε», «οι εκρήξεις έχουν σταματήσει» και «η πυρκαγιά (που προκάλεσαν) οριοθετήθηκε».

«Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται επιτόπου» και «κάτοικοι παρακείμενων κατοικιών θα απομακρυνθούν εσπευσμένα» από την περιοχή, πρόσθεσε ο κ. Αξιόνοφ περί τις 04:15 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 03:15 ώρα Ελλάδας), μια ώρα και πλέον μετά την επίθεση.

Several Large Explosions and Fires are raging at the Port in the Crimean City of Feodosia on the Coast of the Black Sea, following Ukrainian Strikes against what is reported to be Russian and Iran Naval Vessels carrying Munitions; the Ukrainian Air Force is claiming to have Sunk… pic.twitter.com/DHy3sTja3C — OSINTdefender (@sentdefender) December 26, 2023

Ο επικεφαλής της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας ανέλαβε λίγο αργότερα την ευθύνη για το πλήγμα στη Φεοντόσια, πράγμα που σπανίως κάνει αμέσως το Κίεβο όταν πρόκειται για επιδρομές σε εδάφη ελεγχόμενα από τη Ρωσία.

Πληροφορίες ουκρανικών ΜΜΕ, ιδίως της ψηφιακής έκδοσης της εφημερίδας Ουκραΐνσκα Πράβντα, αναφέρουν ότι στόχος του πλήγματος ήταν πλοίο που μετέφερε «ιρανικά πυρομαχικά».

Η Ουκρανία λέει πως κατέστρεψε αποβατικό σκάφος της Ρωσίας στην Κριμαία

Ο επικεφαλής της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας ανακοίνωσε σήμερα πως καταστράφηκε αποβατικό σκάφος του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο, κατά πληροφορίες του Κιέβου, μετέφερε drones ιρανικού σχεδιασμού, όπλο επιλογής των ρωσικών δυνάμεων στον πόλεμο, εξαπολύοντας πυραυλικό πλήγμα στο λιμάνι Φεοντόσια, στη χερσόνησο της Κριμαίας.

The Ukrainian Army hit a Rusia's landing ship in Feodosia, #Crimea. Putin must tell the Russian occupiers to avoid Crimea. Russia has used Sevastopol, the Black Sea fleet to launch attacks on Ukraine. The Russians in Moscow, Russian Federation, should know this. What S-400 doing? pic.twitter.com/h5NfLfcq3z — Herry Rodin (@HerryRodinNapit) December 26, 2023

«Το μεγάλο αποβατικό Ναβατσερκάσκ» ήταν το πλοίο που «καταστράφηκε» από «πιλότους της πολεμικής αεροπορίας», ανέφερε ο Μικόλα Όλεστσουκ μέσω Telegram, ευχαριστώντας τους άνδρες του για την «εξαίρετη δουλειά» τους και εκφράζοντας ικανοποίηση διότι ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας γίνεται «ολοένα μικρότερος».

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε εξάλλου πως «λέγεται» ότι το αποβατικό μετέφερε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τύπου «Shahed», που εξαπολύει μαζικά η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Ο κ. Όλεστσουκ μεταφόρτωσε βίντεο στο οποίο απαθανατίζεται η στιγμή που σημειώνεται ισχυρή έκρηξη και ξεσπά πυρκαγιά σε πλοίο στη ρωσική ναυτική βάση στη Φεοντόσια, στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014.