Ουκρανία: Ανακαταλάβαμε 201 τετρ. χλμ. στη ζώνη της Ζαπορίζια μέσα σε πέντε ημέρες

Συνολικά 201 τετραγωνικά χιλιόμετρα ανακατέλαβε ο ουκρανικός στρατός από τις ρωσικές δυνάμεις, από την περασμένη Τετάρτη έως και την Κυριακή. Αυτό αναφέρεται σε ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW), σε μια περίοδο που Ρώσοι στρατιωτικοί παρατηρητές μιλούσαν για τη διακοπή λειτουργίας του δικτύου Starlink που χρησιμοποιούσε η Μόσχα στο μέτωπο.

Οι δυνάμεις του Κιέβου δεν είχαν καταλάβει τόσο μεγάλη έκταση σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2023, όταν είχαν εξαπολύσει την αντεπίθεσή τους. Τα εδάφη που ανακατέλαβαν αντιστοιχούν σχεδόν στα εδαφικά κέρδη που είχαν οι Ρώσοι όλον τον Δεκέμβριο (244 τετρ. χλμ.).

«Αυτές οι ουκρανικές αντεπιθέσεις επωφελούνται πιθανότατα από το μπλοκάρισμα της πρόσβασης των ρωσικών δυνάμεων στο Starlink που, σύμφωνα με Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ, δυσχεραίνει τις επικοινωνίες» ανέφερε το ISW, που συνεργάζεται με το Critical Threats Project, ένα άλλο αμερικανικό ινστιτούτο προβληματισμού.

Στις 5 Φεβρουαρίου, Ρώσοι στρατιωτικοί παρατηρητές διαπίστωσαν ότι διακόπηκε η πρόσβαση στο Starlink, αφού ο ιδιοκτήτης του, ο Ίλον Μασκ, ανακοίνωσε «μέτρα» για να σταματήσει η χρήση του δικτύου του από το Κρεμλίνο. Το Κίεβο υποστήριζε ότι τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη το χρησιμοποιούσαν για να παρακάμπτουν τα συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών και να πλήττουν με ακρίβεια τους στόχους τους.

Την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να έχουν πρόσβαση στο Starlink, οι ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν στο μέτωπο μόνο μία ημέρα, την 9η Φεβρουαρίου. Τις υπόλοιπες ημέρες οι Ουκρανοί κέρδιζαν έδαφος.

Τα ουκρανικά κέρδη επικεντρώνονται κυρίως σε μια περιοχή περίπου 80 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Ζαπορίζια, σε μια ζώνη όπου οι Ρώσοι είχαν προωθηθεί πολύ από το περασμένο καλοκαίρι.

Στα μέσα Φεβρουαρίου η Μόσχα είχε υπό τον έλεγχό της, πλήρως ή μερικώς, το 19,5% του ουκρανικού εδάφους, από 18,6% πέρυσι. Περίπου το 7% – η Κριμαία και ένα μέρος του Ντονμπάς – ήταν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο πριν από την εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022.