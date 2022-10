Ουκρανία: Αδύνατον να γίνουν εξαγωγές σιτηρών, λόγω του ρωσικού αποκλεισμού

Λόγω του ρωσικού αποκλεισμού, είναι και πάλι «αδύνατον» να γίνουν εξαγωγές σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια, ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών της Ουκρανίας.

Χθες η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη συμμετοχή της στη συμφωνία που επιτεύχθηκε το καλοκαίρι με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ για την εξαγωγή σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, με αφορμή την επίθεση στον στόλο της στην Κριμαία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ, ένα πλοίο φορτωμένο με 40 τόνους δημητριακών επρόκειτο να αποπλεύσει σήμερα με προορισμό την Αιθιοπία όμως «λόγω του αποκλεισμού του διαδρόμου των σιτηρών από τη Ρωσία, οι εξαγωγές είναι αδύνατες».

Νωρίτερα, η Πολωνία ανέφερε ότι η ίδια και οι Ευρωπαίοι εταίροι της είναι έτοιμοι να βοηθήσουν την Ουκρανία στη μεταφορά βασικών προϊόντων διατροφής. Το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών σχολίασε στο Twitter ότι η απόσυρση της Ρωσίας από τη συμφωνία για την εξαγωγή των σιτηρών «είναι άλλη μια απόδειξη ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της».

Οι διεθνείς αντιδράσεις

NATO

Το ΝΑΤΟ κάλεσε σήμερα τη Μόσχα να επιστρέψει αμέσως στη συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, εν μέσω της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης.

«Ο πρόεδρος (της Ρωσίας, Βλαντίμιρ) Πούτιν πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί ως όπλο τα τρόφιμα και να σταματήσει τον παράνομο πόλεμο στην Ουκρανία» ανέφερε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Οάνα Λουνγκέσκου. «Καλούμε τη Ρωσία να αναθεωρήσει την απόφασή της και να ανανεώσει τη συμφωνία κατεπειγόντως, επιτρέποντας να φτάσουν τα τρόφιμα σε εκείνους που τα χρειάζονται περισσότερο», πρόσθεσε.

Μπορέλ - ΕΕ

Η ΕΕ προτρέπει τη Ρωσία να ανακαλέσει την απόφασή της για αναστολή της συμμετοχής της στη συμφωνία για τα σιτηρά αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο κ. Μπορέλ προσθέτει ότι «η απόφαση της Ρωσίας να αναστείλει τη συμμετοχή στη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας θέτει σε κίνδυνο την κύρια οδό εξαγωγής των τόσο απαραίτητων σιτηρών και λιπασμάτων για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης που προκλήθηκε από τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

