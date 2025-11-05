Ουγγαρία: Τα ενεργειακή στο επίκεντρο των επαφών του Όρμπαν με τον Τραμπ

Η Ουγγαρία στοχεύει να ολοκληρώσει τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν με μια συμφωνία για ένα πακέτο μέτρων στον τομέα της οικονομίας και της ενέργειας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Ο Όρμπαν είχε δηλώσει νωρίτερα ότι στη συνάντησή τους που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον, ελπίζει να πείσει τον Τραμπ ότι η Ουγγαρία πρέπει να εξαιρεθεί από τις αμερικανικές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο.