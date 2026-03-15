Ουγγαρία: Συγκεντρώσεις υποστηρικτών της αντιπολίτευσης εν όψει των εκλογών του Απριλίου

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προσπάθησε την Κυριακή να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους για τις εκλογές της 12ης Απριλίου, τις οποίες χαρακτήρισε «ιστορικές», ενώ οι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης, που ελπίζουν να θέσουν τέλος στη 16ετή διακυβέρνηση του εθνικιστή ηγέτη, συγκεντρώθηκαν μαζικά σε μια αντίπαλη συγκέντρωση.

Ο Όρμπαν αντιμετωπίζει αυτό που θα μπορούσε να είναι η πιο δύσκολη προσπάθειά του για επανεκλογή έπειτα από τρία χρόνια στασιμότητας, την αύξηση του κόστους ζωής και έναν φιλοευρωπαϊκό αντίπαλο που θεωρείται από πολλούς ως βιώσιμη εναλλακτική λύση.

Τόσο το δεξιό κόμμα του Όρμπαν, το Fidesz, όσο και ο κεντροδεξιός αντίπαλός του Πέτερ Μαγιάρ με το κόμμα Tisza χρησιμοποίησαν την εθνική εορτή της Ουγγαρίας στις 15 Μαρτίου για να επιδείξουν τη δύναμή τους, καθώς η προεκλογική εκστρατεία εισέρχεται σε κρίσιμο στάδιο. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δίνουν στο Tisza προβάδισμα με μεγάλη διαφορά.

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε την ψηφοφορία ως επιλογή μεταξύ πολέμου και ειρήνης, κατηγορώντας τους αντιπάλους του ότι συνωμοτούν για να σύρουν την Ουγγαρία στον πόλεμο που μαίνεται στη γειτονική Ουκρανία από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, κατηγορίες τις οποίες η αντιπολίτευση αρνείται.

Απορρίπτοντας το προβάδισμα του αντιπάλου του στις δημοσκοπήσεις, ο Όρμπαν δήλωσε ότι το Fidesz πρέπει να στοχεύσει να ξεπεράσει τη συντριπτική νίκη των εκλογών του 2022.

«Πρέπει να κερδίσουμε όχι όπως πριν από τέσσερα χρόνια, αλλά καλύτερα. Δεν χρειαζόμαστε τόσες ψήφους όσο πριν από τέσσερα χρόνια, αλλά περισσότερες», είπε. «Πρέπει να σημειώσουμε μια ιστορική νίκη, γιατί η επόμενη κυβέρνηση θα έχει ιστορική ευθύνη».

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι η συγκέντρωση των υποστηρικτών του ήταν η μεγαλύτερη του είδους της, γεμίζοντας μια κεντρική πλατεία έξω από το κοινοβούλιο.

Οι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης συνέρρευσαν σε μια μεγαλοπρεπή λεωφόρο που εκτείνεται από κοντά στον ποταμό Δούναβη μέχρι την Πλατεία των Ηρώων, σε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις κατά του Όρμπαν, αποκαλύπτοντας βαθιά ρήγματα στην Ουγγαρία.

Ένας υποστηρικτής του Fidesz χαρακτήρισε τον Όρμπαν «τον καλύτερο πολιτικό της Ευρώπης», ενώ ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στη συγκέντρωση του Μαγιάρ αναρωτήθηκαν αν έχουν μέλλον στην Ουγγαρία σε περίπτωση επανεκλογής του Όρμπαν.

Ο Όρμπαν βρίσκεται εδώ και καιρό σε σύγκρουση με την ΕΕ για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας. Αψηφώντας τις Βρυξέλλες, έχει διατηρήσει εγκάρδιες σχέσεις με τη Μόσχα, αρνείται να στείλει όπλα στην Ουκρανία και λέει ότι το Κίεβο δεν μπορεί ποτέ να ενταχθεί στην ΕΕ.

Ενώ οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα του Τίσα, το Fidesz επισημαίνει έρευνες που δείχνουν ότι βρίσκεται σε πορεία προς τη νίκη, αν και οι αντίπαλοί του λένε ότι αυτές έχουν διεξαχθεί κυρίως από ινστιτούτα με οικονομικούς ή προσωπικούς δεσμούς με το κυβερνών κόμμα.

Ο Μαγιάρ χαρακτήρισε την εκστρατεία του Όρμπαν ως γελοία «προπαγάνδα», αλλά το Tisza έχει υιοθετήσει μια προσεκτική στάση όσον αφορά την Ουκρανία, δηλώνοντας ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ταχεία ένταξη του Κιέβου στην ΕΕ και ότι θα υποβάλει το ζήτημα σε δεσμευτικό δημοψήφισμα αν κερδίσει την εξουσία.

Ο Μαγιάρ, μιλώντας σε έναν χώρο όπου ο Όρμπαν έγινε διάσημος το 1989 ζητώντας την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τη χώρα, είπε ότι η θέση της Ουγγαρίας είναι ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

«Να κρατήσει την εξουσία με κάθε κόστος. Αυτό είναι το μόνο που τον ενδιαφέρει τώρα», είπε ο Μαγιάρ για τον Όρμπαν. «Προκαλεί με πόλεμο, απειλεί με πόλεμοο. Αυτό είναι το απόλυτο όπλο του εναντίον του ουγγρικού λαού».

Κάποιοι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης πίστευαν επίσης ότι οι εκλογές θα αποτελέσουν ένα σημείο καμπής.

«Πιστεύω ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να αντέξει άλλα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης από το Fidesz», δήλωσε η Νοέμι Σέμερσκι.