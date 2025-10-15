Ουγγαρία προς ΕΕ: Θα υποφέρουμε χωρίς το ρωσικό φυσικό αέριο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η Βουδαπέστη θα υποφέρει αν αποκοπεί από το ρωσικό φυσικό αέριο και δήλωσε ότι η χώρα δεν θα δεχτεί εξωτερικές πιέσεις όσον αφορά τις αποφάσεις για τις δικές της ενεργειακές προμήθειες.

Ο Σιγιάρτο, ο οποίος βρίσκεται στη Μόσχα για να συμμετάσχει στο φόρουμ της Ρωσικής Εβδομάδας Ενέργειας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το εθνικό συμφέρον είναι πρωταρχικής σημασίας για τη Βουδαπέστη όσον αφορά την εξασφάλιση των δικών της ενεργειακών προμηθειών.

«Ποτέ δεν μας έχει απογοητεύσει (η Ρωσία). Οι παραδόσεις έφταναν πάντα... Οι συμβάσεις τηρούνταν πάντα. Και το ερώτημά μου είναι μόνο γιατί πρέπει να διακόψουμε αυτή τη σχέση» τόνισε.

Η Ουγγαρία αντέδρασε στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταργήσει σταδιακά τις εισαγωγές της ΕΕ σε όλο το ρωσικό φυσικό αέριο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο έως το τέλος του 2027, βαθύνοντας το ρήγμα με τις Βρυξέλλες όσον αφορά τις σχέσεις με τη Μόσχα.

Η Ουγγαρία υπέγραψε το 2021 μια 15ετή συμφωνία με τη Ρωσία για την αγορά 4,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως και αύξησε τις αγορές από τη Gazprom πέρυσι, εισάγοντας περίπου 7,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Turkstream.

Η χώρα εισάγει επίσης το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου της από τη Ρωσία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, ο οποίος διασχίζει τη Λευκορωσία και την Ουκρανία προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Ο κροατικός διαχειριστής αγωγών JANAF μεταφέρει επίσης αργό πετρέλαιο στα διυλιστήρια του ουγγρικού ενεργειακού ομίλου MOL.

«Οι Βρυξέλλες θέλουν να κόψουμε έναν από τους δύο (αγωγούς) στο πλαίσιο της διαφοροποίησης», δήλωσε ο Σιγιάρτο.

«Πώς μπορείτε να θεωρείτε ότι ένας αγωγός είναι ασφαλέστερος από δύο; Αυτό είναι παράλογο», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα παροτρύνει την Ουγγαρία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ασκήσει πίεση στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να διακόψουν τις ενεργειακές σχέσεις με τη Μόσχα λόγω του πολέμου της με την Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι η εγκατάλειψη της ρωσικής ενέργειας θα ήταν καταστροφική για την οικονομία της Ουγγαρίας.