Ουγγαρία: Ο Όρμπαν θα συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα για Ουκρανία και ενέργεια

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο ΒλαντίμιρΠούτιν στη Μόσχα την Παρασκευή για να συζητήσουν τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου για την Ουγγαρία, καθώς και τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία.

Ο Όρμπαν διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα παρά τον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία, και η Ουγγαρία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ρωσική ενέργεια, παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει την εξάρτηση.

«Πάω (στη Μόσχα) για να εξασφαλίσω τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ουγγαρίας για το χειμώνα και το επόμενο έτος» ανέφερε σε δήλωση του.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία θα περιλαμβάνονται επίσης στην ατζέντα, ο Όρμπαν απάντησε: «Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στην Ουγγαρία εξαίρεση από τις κυρώσεις αυτό το μήνα για τη χρήση ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, αφού ο Όρμπαν πίεσε για αναστολή κατά τη διάρκεια μιας φιλικής συνάντησης με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Η Ουγγαρία υπέγραψε επίσης μια συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συμφωνία προβλέπει την αγορά από την Ουγγαρία αμερικανικού πυρηνικού καυσίμου και τεχνολογίας για την αποθήκευση αναλωμένου καυσίμου σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο ρωσικής κατασκευής, γνωστό ως Paks I. Η ρωσική Rosatom κατασκευάζει μια επέκταση του εργοστασίου, ένα έργο του 2014 που έχει καθυστερήσει σημαντικά.

Ο Όρμπαν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θέλει να αναβιώσει τα σχέδια για μια «σύνοδο ειρήνης» στη Βουδαπέστη μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για την Ουκρανία, η οποία αναβλήθηκε φέτος.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους ηγέτες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Όρμπαν έχει διατηρήσει εγκάρδιες σχέσεις με τη Ρωσία, αμφισβητώντας παράλληλα τη λογική της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Η Ουγγαρία έχει εισαγάγει 8,5 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου και περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τη Ρωσία φέτος, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας την Παρασκευή.