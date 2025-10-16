Ουγγαρία: Ο Όρμπαν θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, με την οικονομία στο επίκεντρο

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν ανέφερε αργά την Τετάρτη ότι αναμένει να συναντήσει σύντομα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν μια οικονομική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

«Υπάρχει ημερομηνία και η ατζέντα των διαπραγματεύσεων είναι περίπου 80% (έτοιμη). Όταν καταλήξουμε σε συμφωνία με τους Αμερικανούς για το υπόλοιπο 20%, θα αποφασίσουμε μαζί τους πότε θα ανακοινώσουμε τη συνάντηση και τότε θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο Όρμπαν σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό site Mandiner.

Ο εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι η Βουδαπέστη θα ήθελε να συμπεριλάβει στην ατζέντα της, μεταξύ άλλων θεμάτων και επενδύσεων, τη φορολογική σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

Το 2022, οι ΗΠΑ καταγγέλλουν τη φορολογική τους σύμβαση με την Ουγγαρία, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2023.

Ο Όρμπαν είχε οραματιστεί μια «χρυσή εποχή» στις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουγγαρίας υπό την προεδρία του Τραμπ, παρά τους δασμούς που επιβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έπληξαν την οικονομία της Ουγγαρίας, η οποία εξαρτάται από την αυτοκινητοβιομηχανία.

Αν και ο Όρμπαν δεν έχει πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Τραμπ από την αρχή της προεδρίας του, έχει επανειλημμένα εκδηλώσει ενδιαφέρον για μια οικονομική συμφωνία.

Ο Ούγγρος ηγέτης, ο οποίος θα αντιμετωπίσει εκλογές το 2026, έχει καλλιεργήσει μια ισχυρή προσωπική σχέση με τον Τραμπ όλα αυτά τα χρόνια. Η σκληρή στάση του κατά της μετανάστευσης του έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη των κύκλων που υποστηρίζουν το κίνημα -όπως το αποκαλεί ο Τραμπ - Make America Great Again (MAGA).

Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν αντιμετωπίσει εντάσεις, ιδίως λόγω της φιλοκινεζικής πολιτικής του Όρμπαν και της συνεχιζόμενης εξάρτησης από τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ένα απτό σημάδι της βελτίωσης των σχέσεων υπό την κυβέρνηση Τραμπ ήρθε τον περασμένο μήνα, όταν οι ΗΠΑ αποκατέστησαν πλήρως το καθεστώς της Ουγγαρίας στο πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα.