Όρπο (πρωθ. Φινλανδίας): Ας το επαναλάβουμε άλλη μία φορά, η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία

«Ας το επαναλάβουμε άλλη μία φορά: η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Ορπο διευκρινίζοντας ότι τα σημαντικότερα θέματα που θα συζητηθούν στην συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι η κατάπαυση του πυρός και οι εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει μαζί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν σήμερα στην Ουάσινγκτον για να υποστηρίξουν τις θέσεις του Κιέβου, το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλεί να αποδεχθεί εδαφικές και άλλες παραχωρήσεις μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά τα νέα φονικά ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν εναντίον ουκρανικών πόλεων στη διάρκεια της νύκτας, η συνάντηση αυτή τον Λευκό Οίκο θα είναι η πρώτη που διεξάγεται υπό αυτό το σχήμα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Στη διάρκειά της αναμένεται να συζητηθούν κυρίως ενδεχόμενες εδαφικές παραχωρήσεις και η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προκειμένου να τερματιστεί η πιο αιματηρή σύγκρουση που έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει να πολεμά», προειδοποίησε ο Τραμπ σε σειρά αναρτήσεών του στο Truth Social.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ στη συνέχει εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «ποτέ στο παρελθόν δεν βρέθηκαν τόσοι Ευρωπαίοι ηγέτες ταυτόχρονα» στον Λευκό Οίκο.

Εκτός από τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον θα βρεθούν σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.