Όρμπαν: Θα αναγκάσουμε την Ουκρανία να ξανανοίξει τον βασικό αγωγό για το ρωσικό πετρέλαιο

Η Ουγγαρία θα αναγκάσει την γειτονική Ουκρανία με «πολιτικά και οικονομικά εργαλεία να ξανανοίξει τον κρίσιμο αγωγό Druzhba, που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στα ουγγρικά διυλιστήρια», δήλωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

Η ροή ρωσικού πετρελαίου μέσω του Druzhba προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία μέσω Ουκρανίας έχει διακοπεί από τα τέλη Ιανουαρίου, όταν το Κίεβο ανακοίνωσε ότι ο αγωγός υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά μετά από ρωσική επίθεση.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μόνες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο, κατηγόρησαν την Ουκρανία ότι καθυστερεί σκόπιμα την επανέναρξη της ροής για πολιτικούς λόγους. Το Κίεβο απαντά ότι ο αγωγός δεν μπορεί να επισκευαστεί γρήγορα.

«Θέλω να γίνει σαφές ότι θα νικήσουμε, και θα νικήσουμε με δύναμη», δήλωσε ο Όρμπαν σε επιχειρηματικό συνέδριο, σύμφωνα με το Reuters.

«Δεν διαθέτουμε στρατιωτική δύναμη για αυτό, μπορώ να διαβεβαιώσω όλους ότι αυτό δεν περιλαμβάνεται στα σχέδιά μας. Αλλά έχουμε πολιτικά και οικονομικά εργαλεία», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Τον προηγούμενο μήνα, η Ουγγαρία είχε ασκήσει βέτο σε νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και επίσης σε ένα τεράστιο δάνειο για την Ουκρανία, λόγω της διαμάχης για τον αγωγό Druzhba.

Στην εξουσία από το 2010, ο έμπειρος ηγέτης έχει κάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία βασικό σημείο της εκστρατείας του για επανεκλογή στις 12 Απριλίου, κατηγορώντας τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Peter Magyar ότι σχεδιάζει να εμπλέξει την Ουγγαρία στον πόλεμο δίπλα της. Ο Magyar αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία.

Με την Ουγγαρία βυθισμένη σε τριετή οικονομική στασιμότητα, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα Tisza του Magyar μπροστά με μεγάλη διαφορά, αν και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας παραμένει αβέβαιο.

«Δεν θα υπάρξει κανένα συμβιβασμός. Θα τους νικήσουμε, θα καταργήσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και θα αναγκάσουμε τους Ουκρανούς να ξαναρχίσουν τις αποστολές», δήλωσε ο Όρμπαν.