Όρμπαν: Η Τουρκία θα εγγυηθεί τη ροή ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ουγγαρία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν συμφώνησαν ότι η Τουρκία θα εγγυηθεί τη συνέχιση της παροχής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ουγγαρία, όπως δήλωσε ο Όρμπαν σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα.

Η Ουγγαρία διατηρεί την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια από την αρχή της σύγκρουσης στην Ουκρανία, προκαλώντας κριτική από αρκετούς συμμάχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Η Ουγγαρία υπέγραψε το 2021 μια 15ετή συμφωνία με τη Ρωσία για την αγορά 4,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως και αύξησε τις αγορές της από τη Gazprom πέρυσι, εισάγοντας περίπου 7,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Turkstream.

«Σήμερα συμφώνησα με τον πρόεδρο ότι η Τουρκία θα εγγυηθεί τη διαδρομή, ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε (φυσικό αέριο) από τη Ρωσία στην Ουγγαρία», δήλωσε ο Όρμπαν σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από το κρατικό κανάλι M1.

Ο Όρμπαν δήλωσε επίσης ότι η Ουγγαρία έχει λάβει 7,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Turkstream μέχρι στιγμής φέτος.

Τον περασμένο μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες χορήγησαν στην Ουγγαρία ετήσια εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις για τη χρήση ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μετά από την πίεση που άσκησε ο Όρμπαν για αναστολή κατά τη διάρκεια μιας φιλικής συνάντησης με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Ο Όρμπαν συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα στα τέλη Νοεμβρίου. Τότε δήλωσε στο Facebook ότι επισκεπτόταν τη Μόσχα «για να εξασφαλίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ουγγαρίας για το χειμώνα και το επόμενο έτος».