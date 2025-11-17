Όρμπαν: Η Ουκρανία δεν έχει «καμία πιθανότητα» στον πόλεμο με τη Ρωσία

Απαισιόδοξος ως προς τις πιθανότητες νίκης της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν σε συνέντευξή του στον διευθύνοντα σύμβουλο του γερμανικού ομίλου μέσων ενημέρωσης Axel Springer, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του POLITICO, ο Όρμπαν, ανεφέροντας ότι το Κίεβο δεν έχει «καμία πιθανότητα» να κερδίσει.

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία «σκοτώνει» την ΕΕ «οικονομικά, χρηματοοικονομικά» και είναι «απλά τρελή». Η Ουγγαρία έχει ήδη μπλοκάρει την παράταση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας και τη χρηματοδοτική στήριξη προς την Ουκρανία, και έχει ασκήσει πιέσεις για εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας στον τομέα του πετρελαίου.

«Έχουμε ήδη ξοδέψει 185 δισεκατομμύρια ευρώ και... η πρόθεσή μας είναι να ξοδέψουμε ακόμη περισσότερα. Χρηματοδοτούμε λοιπόν μια χώρα που δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Όρμπαν.

Ακόμη, ο Όρμπαν κατηγόρησε τους ηγέτες της ΕΕ ότι παρατείνουν σκόπιμα τη σύγκρουση στην Ουκρανία, με την ελπίδα να αποκτήσουν καλύτερη διαπραγματευτική θέση για μια ειρηνευτική συμφωνία. «Θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος», δήλωσε ο Όρμπαν. «Πιστεύουν... ότι πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος για να υποστηρίξουμε περισσότερο την Ουκρανία» — μια θέση που ο ίδιος χαρακτήρισε «λάθος, εντελώς λάθος».

«Η κατάσταση και η συγκυρία είναι καλύτερες για τους Ρώσους παρά για εμάς. Μην συνεχίζετε, σταματήστε το το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Όρμπαν.

Όσον αφορά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο Όρμπαν δήλωσε ότι αναμένει «μια συμφωνία μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών για τον πόλεμο και για άλλα θέματα, όπως το εμπόριο, το παγκόσμιο εμπόριο, την ενέργεια και άλλα ζητήματα».

Είπε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να «ανοίξουν ένα ανεξάρτητο κανάλι επικοινωνίας με τη Ρωσία». «Ας διαπραγματευτούν οι Αμερικανοί με τους Ρώσους, και στη συνέχεια οι Ευρωπαίοι. Μετά πρέπει να δούμε αν μπορούμε να ενοποιήσουμε τη θέση των Αμερικανών και των Ευρωπαίων», είπε.

Ταυτόχρονα δήλωσε ότι «ενδιαφέρεται για το μέλλον των λαών της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και το μέλλον των Ούγγρων», καθώς και για «ένα νέο σύστημα ασφάλειας».