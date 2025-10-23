Όρμπαν: Απέρριψε ξανά την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ - «Δεν είναι κυρίαρχο κράτος εδώ και καιρό»

Την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ απέρριψε εκ νέου ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, δηλώνοντας ότι η Βουδαπέστη επιθυμεί μια στρατηγική εταιρική σχέση με το Κίεβο, αλλά όχι πλήρη συμμετοχή.

Συγκεκριμένα, ο Όρμπαν τόνισε ότι η χώρα του θα παραμείνει εκτός του πολέμου, ενώ υπογράμμισε ότι «η Ουγγαρία είναι η μόνη χώρα όπου μπορεί να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία», προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο

Επίσης, ο Ούγγρος πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η Ουκρανία εδώ και καιρό δεν είναι κυρίαρχο κράτος.

Παράλληλα, ο Όρμπαν στην ομιλία του με αφορμή την επέτειο της ουγγρικής εξέγερσης κατά της Σοβιετικής Ένωσης το 1956, δήλωσε ότι η Ουγγαρία είναι η μόνη χώρα όπου μπορεί να συναφθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.