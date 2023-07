Οργή Ερντογάν κατά της Δύσης: Επιθέσεις σε Γαλλία και Σουηδία μέσω... Ελλάδας

Τα βέλη του εναντίον της Δύσης εξαπέλυσε τη Δευτέρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το πέρας της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στην Τουρκία. Χαρακτήρισε «ρατσιστικές τρομοκρατικές επιθέσεις κατά μουσουλμάνων» τα σοβαρά επεισόδια στη Γαλλία, ενώ κατηγόρησε τη Σουηδία για «ισλαμοφοβία» με αφορμή το πρόσφατο κάψιμο του Κορανίου. Παράλληλα προέβη και σε μια έμμεση αναφορά στην Ελλάδα, μιλώντας για το πρόσφατο πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο.

Ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα στη Γαλλία έκανε λόγο για «αποικιοκρατική, αλαζονική, απάνθρωπη νοοτροπία» και για «θεσμικό ρατσισμό».

Είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν: «Το είδαμε για άλλη μια φορά στην καταστροφή του πλοίου που βυθίστηκε στα ανοικτά της Πελοποννήσου την περασμένη εβδομάδα. Ο θάνατος εκατοντάδων ανθρώπων δεν ήταν στην ατζέντα μέχρι που συνέβη το δυστύχημα με τους πέντε πλούσιους που πήγαν να δουν το πλοίο του Τιτανικού. Αυτοί οι καταπιεσμένοι άνθρωποι σύντομα ξεχάστηκαν, όπως και οι χιλιάδες ζωές που χάνονται στα νερά της Μεσογείου κάθε χρόνο. Είναι ένα σημάδι ότι η αποικιοκρατική, αλαζονική, απάνθρωπη νοοτροπία που βασίζεται στην υπεροχή του λευκού ανθρώπου εξακολουθεί να υπάρχει. Ειδικά σε χώρες γνωστές για το αποικιακό τους παρελθόν, ο πολιτισμικός ρατσισμός έχει μετατραπεί σε θεσμικό ρατσισμό. Στη ρίζα των γεγονότων που ξεκίνησαν στη Γαλλία βρίσκεται η κοινωνική αρχιτεκτονική που οικοδομήθηκε από αυτή τη νοοτροπία. Οι περισσότεροι από τους μετανάστες που καταδικάστηκαν να ζουν σε γκέτο στα προάστια και να υφίστανται συστηματική καταπίεση είναι μουσουλμάνοι».

Πρόσθεσε δε ο Τούρκος πρόεδρος: «Η βία, δυστυχώς, γέννησε τη βία και πυροδότησε τα σημερινά γεγονότα. Φυσικά, δεν εγκρίνουμε τις ζημιές στη δημόσια περιουσία, το κάψιμο και την καταστροφή των δρόμων και τη λεηλασία των καταστημάτων. Τα επεισόδια στους δρόμους δεν μπορεί να είναι η περίφημη μέθοδος διεκδίκησης δικαιωμάτων. Αλλά είναι σαφές ότι οι αρχές πρέπει επίσης να διδαχθούν από την κοινωνική έκρηξη. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ενώ παρόμοιες περιπτώσεις λαμβάνουν χώρα στη χώρα μας, όσοι αγωνίζονται για τα δικαιώματα και τη δημοκρατία βρίσκονται τώρα σε βαθιά σιωπή. Οι πρεσβείες και οι πρόξενοι μας είναι πάντα στο πλευρό των πολιτών μας. Ευχόμαστε τα πρόσφατα γεγονότα για τα οποία ανησυχούμε να λάβουν τέλος το συντομότερο δυνατό, πριν το σπιράλ της βίας μεγαλώσει περαιτέρω».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Τουρκίας εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση και στη σουηδική κυβέρνηση, με αφορμή το κάψιμο του Κορανίου στη Στοκχόλμη, κάνοντας λόγο για «ειδεχθή επίθεση» και «έγκλημα μίσους που τροφοδοτείται από την ισλαμοφοβία».

«Θα συνεχίσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες μέχρι να επικρατήσει ειρήνη γύρω από την Τουρκία. Ενώ ο ισλαμικός κόσμος είναι ενθουσιασμένος που φτάνει στο Eid al-Adha [σ.σ. ισλαμική γιορτή], η ειδεχθής επίθεση στο Ιερό Κοράνι στη σουηδική πρωτεύουσα μας έχει εξοργίσει όλους. Πρόκειται για εγκλήματα μίσους που τροφοδοτούνται από την ισλαμοφοβία. Είναι πολύ πιο σοβαρό το γεγονός ότι αυτό διεκπεραιώνεται με την προστασία της αστυνομίας».

Ο Ερντογάν σημείωσε πως «όπως δεν είναι ελευθερία να βάζεις φωτιά σε μια εκκλησία, συναγωγή ή άλλο ναό πίστης, δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία να καίγεται το ιερό Κοράνι. Όταν πρόκειται για τη δική τους ασφάλεια, όσοι δεν αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα, νόμο ή αρχή, ξαφνικά θυμήθηκαν την ελευθερία της γνώμης όταν πρόκειται για τα ιερά και όσια των μουσουλμάνων.

