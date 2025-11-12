Ορατό το τέλος του shutdown στις ΗΠΑ - Πότε αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου

Η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ, έπειτα από περισσότερες από 40 ημέρες shutdown, διαφαίνεται να φτάνει στο τέλος της με την αναμενόμενη ψήφιση ενός νομοσχεδίου στο Κογκρέσο για άρση του αδιεξόδου.

Μια ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται λίγο μετά τις 19:00 τοπική ώρα (02:00 τα ξημερώματα Πέμπτης, ώρα Ελλάδας) για αυτό το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία.

Το νομοσχέδιο αυτό υιοθετήθηκε τη Δευτέρα με 60 ψήφους υπέρ, έναντι 40 κατά, και παρατείνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό ως τα τέλη Ιανουαρίου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν την πλειοψηφία στην Βουλή και, παρά τη δηλωμένη αντίθεση των Δημοκρατικών, το νομοσχέδιο αναμένεται να περάσει.

Μόνο η υπογραφή του προέδρου θα χρειαστεί για να τερματιστεί το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην ιστορία της χώρας, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου.

Ύστερα από περισσότερες από 40 ημέρες αδιεξόδου σχετικά με τον προϋπολογισμό, οκτώ Δημοκρατικοί γερουσιαστές τελικά υποχώρησαν τη Δευτέρα, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές τους στην έγκριση ενός νέου νομοσχεδίου που παρατείνει τον προηγούμενο προϋπολογισμό μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.

Το νομοσχέδιο, ωστόσο, αφήνει ασαφή την παράταση των επιδοτήσεων για το Obamacare, το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, προς μεγάλη απογοήτευση της κομματικής βάσης και πολλών Δημοκρατικών αιρετών αξιωματούχων.

Μεταξύ των λίγων παραχωρήσεων προς την αντιπολίτευση, το νομοσχέδιο προβλέπει την επαναφορά των ομοσπονδιακών υπαλλήλων που απολύθηκαν μετά την έναρξη του shutdown.

Περιλαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP έως τον Σεπτέμβριο, αποτρέποντας έτσι το πάγωμα αυτής της βοήθειας, η οποία ωφελεί περισσότερους από 42 εκατομμύρια Αμερικανούς, σε περίπτωση ενός ακόμη shutdown της κυβέρνησης στα τέλη Ιανουαρίου, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια του τρέχουσας στάσης πληρωμών.