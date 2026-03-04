Σε μια προσπάθεια να περιορίσει το φαινόμενο του λεγόμενου «cringe» περιεχομένου και των περιττών ηθικοπλαστικών παραινέσεων, η OpenAI ανακοίνωσε τη διάθεση του νέου μοντέλου GPT-5.3 Instant.

Η αναβάθμιση αυτή δεν στοχεύει σε νέα ρεκόρ υπολογιστικής ισχύος, αλλά στην επίλυση ενός προβλήματος που ταλαιπωρεί τους χρήστες εδώ και μήνες: τον υπερβολικά διδακτικό και συχνά συγκαταβατικό τόνο του ChatGPT.

Από την «ψυχοθεραπεία» στην ουσία

Σύμφωνα με τις επίσημες σημειώσεις έκδοσης (release notes), το GPT-5.3 δίνει έμφαση στη συναισθηματική ευφυΐα και τη συνεκτικότητα του διαλόγου. Μέχρι πρότινος, το μοντέλο 5.2 αντιμετώπιζε συχνά τους χρήστες ως άτομα σε κατάσταση κρίσης, ακόμη και όταν τα αιτήματα ήταν αμιγώς πληροφοριακά. Φράσεις όπως «Πάρτε μια βαθιά ανάσα» ή «Δεν είστε μόνοι σε αυτό», που χρησιμοποιούνταν κατά κόρον, είχαν αρχίσει να προκαλούν τον εκνευρισμό της κοινότητας.

«Ακούσαμε τα σχόλιά σας ξεκάθαρα. Η έκδοση 5.3 Instant μειώνει το αμήχανο (cringe) περιεχόμενο», ανέφερε η OpenAI σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η στροφή αυτή της OpenAI δεν είναι τυχαία. Η εταιρεία δέχεται έντονες επικρίσεις —και νομικές πιέσεις— σχετικά με τις επιπτώσεις του chatbot στην ψυχική υγεία των χρηστών. Ωστόσο, η προσπάθεια επιβολής αυστηρών «δικλείδων ασφαλείας» οδήγησε στο αντίθετο αποτέλεσμα: ένα εργαλείο που πολλοί χρήστες περιγράφουν ως «νηπιαγωγό», ο οποίος αρνείται να δώσει άμεσες απαντήσεις χωρίς να προηγηθεί ένα μάθημα αυτοβελτίωσης.

Στα παραδείγματα που δημοσιοποίησε η εταιρεία, η διαφορά είναι εμφανής, καθώς το GPT-5.2 ξεκινούσε την απάντηση με καθησυχαστικές φράσεις όπως «Πάνω απ' όλα, δεν είσαι ελαττωματικός», ενώ πλέον το GPT-5.3 αναγνωρίζει τη δυσκολία μιας κατάστασης, αλλά προχωρά απευθείας στην παροχή πληροφοριών, χωρίς να υποθέτει την ψυχολογική κατάσταση του συνομιλητή.

Το ζήτημα είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις σε φόρουμ όπως το Reddit, με αρκετούς χρήστες να δηλώνουν ότι ακύρωσαν τις συνδρομές τους λόγω της «ανυπόφορης» συμπεριφοράς του μοντέλου 5.2. Η κριτική εστιάζεται στο ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πρέπει να υποδύεται τον θεραπευτή, ειδικά όταν ο χρήστης αναζητά απλώς τεχνικές λύσεις ή δεδομένα.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές του κλάδου, η πρόκληση για την OpenAI παραμένει το να δημιουργήσει μια ΤΝ που θα είναι ασφαλής και ευγενική, χωρίς όμως να στερείται τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητα μιας παραδοσιακής μηχανής αναζήτησης.