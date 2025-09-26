Το όνομα του Ίλον Μασκ σε αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν

Το όνομα του πολυδισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ εμφανίζεται σε αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν σε σχέση με μια πιθανή επίσκεψη του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο στο νησί.

Στα έγγραφα εμφανίζεται και ο πρίγκιπας Άντριου που ήταν επιβάτης στο ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν.

Το έγγραφα, όπως αναφέρει το Sky News δημοσιεύτηκαν από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τον Μασκ υπάρχει μια σημείωση που δείχνει ότι πιθανόν είχε επισκεφτεί το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν το 2014.

Συγκεκριμένα, το όνομα του Μασκ υπάρχει στο πρόγραμμα του Έπσταϊν σε σημείωση που γράφει: «Υπενθύμιση: ο Έλον Μασκ στο νησί, Δεκ. 6 (ισχύει ακόμη αυτό;)».

Το έτος έχει μεγάλη σημασία. Ο Έπσταϊν ήταν καταχωρισμένος στους καταλόγους των σχετιζόμενων με σεξουαλικά εγκλήματα ήδη από το 2008.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Μασκ είχε ισχυριστεί ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν σε αρχεία που αφορούσαν τον Έπσταϊν και κατηγόρησε την κυβέρνησή του ότι απέκρυπτε πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του προέδρου των ΗΠΑ μαζί του.

Ωστόσο, δεν παρέθεσε καμία απόδειξη για τον ισχυρισμό του ενώ αργότερα φαίνεται να διέγραψε τις αναρτήσεις που είχε κάνει για το θέμα στο X.

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης τον πρίγκιπα Άντριου ως επιβάτη σε πτήση με το τζετ του Έπσταϊν από το Τέτερμπορο του Νιου Τζέρσεϊ προς το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, στις 12 Μαΐου 2000. Μαζί αναφέρεται το όνομα της τότε φίλης Έπσταϊν, της Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία έχει πλέον καταδικαστεί για σεξουαλική διακίνηση, αλλά και δύο ονόματα που έχουν διαγραφεί.

Μία από τις γυναίκες που είχαν κατηγορήσει τον Έπσταϊν για τις σεξουαλικές επιθέσεις είχε αναφέρει στο δικαστήριο ότι θυμάται να είχε ταξιδέψει σε πτήση με τον πρίγκιπα. Η γυναίκα αυτή ήταν 14 ετών όταν έγινε το ταξίδι.