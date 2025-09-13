Ο ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε παράνομα τις απολύσεις χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων, αλλά δεν διέταξε την επαναπρόσληψή τους, επικαλούμενος πρόσφατες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Ο δικαστής William Alsup στο Σαν Φρανσίσκο επιβεβαίωσε την αρχική του εκτίμηση στην υπόθεση, ότι το Γραφείο Προσωπικού των ΗΠΑ (OPM) διέταξε παράνομα τον Φεβρουάριο πολλές υπηρεσίες να απολύσουν ομαδικά υπαλλήλους δοκιμαστικής περιόδου.

Συνδικάτα, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και η Πολιτεία της Ουάσιγκτον είχαν καταθέσει μήνυση μετά την κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ να απολύσει περίπου 25.000 υπαλλήλους δοκιμαστικής περιόδου, οι οποίοι συνήθως έχουν λιγότερο από έναν χρόνο υπηρεσίας, αν και κάποιοι είναι εργαζόμενοι με μακρά εμπειρία σε νέες θέσεις.

Ο Alsup ανέφερε ότι κανονικά θα ακύρωνε την παράνομη οδηγία του OPM και θα επανέφερε τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή την επιστροφή των υπαλλήλων στις θέσεις τους.

Ωστόσο, όπως έγραψε, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει ξεκαθαρίσει με τις αποφάσεις του ότι θα ανατρέπει δικαστικές αποφάσεις που αφορούν προσλήψεις και απολύσεις στο εκτελεστικό, όχι μόνο στην συγκεκριμένη υπόθεση αλλά και σε άλλες.

Τον Απρίλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέστειλε προσωρινά μία απόφαση του Alsup που απαιτούσε την επαναπρόσληψη 17.000 υπαλλήλων σε έξι υπηρεσίες, όσο προχωρούσε η δικαστική διαδικασία.

Ο Alsup τόνισε ότι από την απόφαση του Απριλίου έχουν μεσολαβήσει πολλά, με πολλούς υπαλλήλους να έχουν βρει νέα δουλειά, ενώ η κυβέρνηση έχει αλλάξει τη δομή της, οπότε δεν μπορεί να διατάξει τώρα την επαναπρόσληψή τους.

Ωστόσο, ο Alsup, διορισμένος από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να υφίστανται ζημιά από την πρόφαση του OPM περί «απόδοσης» που οδήγησε στην απόλυσή τους και ότι αυτή η ζημιά μπορεί να αποκατασταθεί χωρίς την επαναπρόσληψή τους.

Διέταξε 19 υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων τα Υπουργεία Άμυνας, Βετεράνων, Γεωργίας, Ενέργειας, Εσωτερικών και Οικονομικών, να ενημερώσουν τα αρχεία των υπαλλήλων μέχρι τις 14 Νοεμβρίου και απαγόρευσε την εφαρμογή των οδηγιών του OPM για απολύσεις.