Άλλοι θέλουν να γίνει στην Ελλάδα της Γαλλίας και άλλοι του Νεπάλ

Τα δύο άκρα βρίσκονται τις τελευταίες μέρες σε παράκρουση. Δεν ξέρω γιατί, υποψιάζομαι όμως πως αυτό οφείλεται στο γεγονός πως ο Μητσοτάκης, δεν έχει πέσει ακόμα. Περίμεναν με την έλευση του φθινοπώρου να είχαμε τις προσδοκώμενες για αυτούς εξελίξεις στην πατρίδα μας. Όμως ο Μητσοτάκης, όχι μόνον δεν πέφτει, αλλά αν κρίνω από τις δημοσκοπήσεις έχει τσιμπήσει και δύο μονάδες. Οπότε το έργο πάει για προσεχώς.

Έτσι, όλο αυτό το συνονθύλευμα των απελπισμένων έχει στρέψει την προσοχή του στα όσα γίνονται στη Γαλλία και στο Νεπάλ. Τον χειμώνα περίμεναν ματαίως να γίνει και στην Ελλάδα της Σερβίας, όταν ξεσηκώθηκαν εκεί οι φοιτητές κατά του ρωσόφιλου προέδρου, μετά από ένα πολύνεκρο δυστύχημα.

Στη Γαλλία, ένα ετερόκλητο πλήθος επιδιώκει ουσιαστικά την ανατροπή του Μακρόν. Έχει κατέβει στους δρόμους σπάει, καίει, ρημάζει. Ούτως ή άλλως σε αυτή τη χώρα ο έλεγχος έχει χαθεί σε σημαντικές περιοχές της όπου δεσπόζουν τα ισλαμικά άβατα. Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον είναι προ των πυλών και μια καραμπινάτη οικονομική κρίση. Συνεπώς όσοι επιθυμούν στην Ελλάδα να γίνει της Γαλλίας, έχουν «αγοράσει» όλο αυτό το πακέτο.

Όμως υπάρχουν και άλλοι που ονειρεύονται το Νεπάλ, εκεί όπου οι φοιτητές έχουν κάψει το κοινοβούλιο, έχουν προπηλακίσει δεκάδες υπουργούς και κάποιοι εξ αυτών δραπέτευσαν με τα ελικόπτερα. Επειδή εκεί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα άγρια έχουν καταμετρηθεί και δεκάδες νεκροί. Εδώ υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια: η κυβέρνηση εναντίον της οποίας έχουν εξεγερθεί οι πολίτες είναι κομμουνιστική. Όταν το πληροφορήθηκαν αυτό οι αριστεροί, με σημαντική καθυστέρηση είναι αλήθεια, έπαψε το Νεπάλ να αποτελεί το εξεγερσιακό υπόδειγμα και έμειναν με τη Γαλλία. Ο λαός να εξεγείρεται κατά των κομμουνιστών, αυτό η αριστερή ψυχούλα τους δεν το άντεξε.

Να σημειώσω - έτσι για ξέρουμε τι ακούμε και τι διαβάζουμε - πως οι περισσότεροι από αυτούς που ζητούν να γίνει της Γαλλίας και του Νεπάλ βρίσκουν τον δολοφονημένο Κερκ «ακροδεξιό». Προφανώς θεωρούν τους εαυτούς τους μετριοπαθείς όταν επιθυμούν οι κυβερνήσεις να ανατρέπονται στα πεζοδρόμια, να καίγονται τα κοινοβούλια, να καταστρέφονται περιουσίες, να παραλύει η οικονομική ζωή μιας ολόκληρης χώρας.

Η Δημοκρατία έχει χώρο και για όλο αυτό το συνονθύλευμα των δύο άκρων. Για αυτούς που διχάζουν, που σπέρνουν το μίσος και την τοξικότητα, που περιφρονούν θεσμούς και διαδικασίες. Η Δημοκρατία μας έχει χώρο και για αυτούς που επαγγέλλονται καταστατικά την ανατροπή της. Την κατάλυσή της. Και για αυτούς που διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για τον σεβασμό του Συντάγματός μας. Ακόμα και για αυτούς που διαδηλώνουν κραυγάζοντας «γεννήθηκα 17 Νοέμβρη».

Στη Δημοκρατία μας όλοι χωρούνε. Και οι καλοί και οι κακοί.

Στο κομμουνιστικό Νεπάλ έπεσε μια σταγόνα και ξεχείλισε το ποτήρι. Στη Γαλλία ουδείς γνωρίζει τι θα ξημερώσει. Συνεπώς όσοι έχουν σαλέψει εντελώς και θέλουν να γίνει και στην πατρίδα μας της Γαλλίας ή του Νεπάλ, ας φροντίσουν για τη φαρμακευτική αγωγή τους, διότι δεν βλέπω τον Μητσοτάκη να πέφτει και η κατάσταση τους συνεχώς θα επιδεινώνεται.