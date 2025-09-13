Γιατί το ασήμι μακροπρόθεσμα θα σπάσει τα ρεκόρ

Σε ένα εκπληκτικό ράλι μετά τη διόρθωση στις αρχές του φετινού Απριλίου εως τα 28,37 δολάρια/ ουγγιά, το ασήμι χτύπησε πρόσφατα υψηλά 14ετίας στα 42,46 δολάρια/ουγγιά. Πρόκειται για άνοδο σχεδόν 50% μέσα σε πέντε σχεδόν μήνες.

Οι βασικοί «κινητήρες» της ανόδου είναι:

- οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed την επόμενη εβδομάδα,

- η αύξηση της βιομηχανικής ζήτησης δεδομένου ότι το ασήμι χρησιμοποιείται στους ηλιακούς συλλέκτες, τα ηλεκτρικά οχήματα και σε πολλά άλλα ηλεκτρονικά,

-το ανανεωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον από όσους αναζητούν ένα «οικονομικότερο» επενδυτικό καταφύγιο από τον χρυσό- ας μην ξεχνάμε ότι είναι στην ουσία ο «φτωχότερος ξάδερφος» του χρυσού- λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων αλλά και των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων,

-οι περιορισμοί στην προσφορά.

Οι τέσσερις αυτοί παράγοντες βοήθησαν το ασήμι να ξεπεράσει τη μια μετά την άλλη τεχνική αντίσταση,σε ένα διάγραμμα που μας προϊδεάζει για περαιτέρω ανοδική δυναμική.

Αν δε η Fed χαλαρώσει σημαντικά τη νομισματική της πολιτική με παραπάνω από μια μείωση επιτοκίων όπως και αναμένεται, και υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις από τα μέτωπα της βιομηχανικής ζήτησης και της προσφοράς που θα περιγράψουμε πιο κάτω, οι τιμές του ασημιού δεν αποκλείεται να φτάσουν τριψήφια νούμερα.

Ποιοι βιομηχανικοί τομείς ανεβάζουν τη ζήτηση για το ασήμι. Ο ρόλος της ΑΙ

Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και οι τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνουν σταθερά τη ζήτηση για το ασήμι.

Υπενθυμίζουμε ότι το ασήμι έχει διπλή ιδιότητα. Ανήκει στα πολύτιμα μέταλλα αλλά και στα βιομηχανικά. Για την ακρίβεια, σχεδόν το 59% της παγκόσμιας ζήτησης για ασήμι προέρχεται πλέον από διάφορους τομείς της βιομηχανίας, σύμφωνα με το Silver Institute, ενώ το 25% χρησιμοποιείται για καταναλωτική χρήση. (σ.σ: Οι αναγνώστες της στήλης θα θυμούνται ότι πέρυσι αυτό το ποσοστό ήταν πέριξ του 50%).

Το ασήμι έχει την υψηλότερη ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα από οποιοδήποτε μέταλλο. Είναι επίσης όπως και ο χρυσός εύπλαστο, όλκιμο -μπορεί να μετατραπεί σε πολύ λεπτό σύρμα- και έχει αντισηπτικές ιδιότητες. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται ευρέως από τους ηλιακούς συλλέκτες τα αεροσκάφη, τα υποβρύχια και τα διαστημόπλοια έως τον προσωπικό μας υπολογιστή, το ρολόι ή τα φίλτρα νερού και ιατρικές εφαρμογές.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα , ο τομέας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας ζήτησης για το ασήμι, με αύξηση 51% από το 2016.

Η ζήτηση για ηλιακά φωτοβολταϊκά από μόνη της αντιπροσώπευε το 17% της συνολικής ζήτησης ασημιού το 2024, σε σύγκριση με 5,6% το 2015, αυξανόμενη με ετήσιο ρυθμό 12,6%.

Επίσης τα φίλτρα νερού που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό της πισίνας και το πόσιμο νερό χρησιμοποιούν ασήμι για να αποτρέψουν τη συσσώρευση βακτηρίων και φυκιών ενώ πολλές είναι οι χρήσεις του και στην ιατρική.

Κάθε φορά λοιπόν που ανεβαίνει η βιομηχανική παραγωγή των παραπάνω, θα ανεβαίνει και η ζήτηση για το ασήμι.

Ήδη η βιομηχανική ζήτηση αργύρου αυξήθηκε κατά 4% το 2024 στα 680,5 εκατομμύρια ουγγιές, φτάνοντας σε νέο ρεκόρ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ενώ η παγκόσμια ζήτηση αργύρου πέρυσι έφτασε τα 1,2 δισεκατομμύρια ουγγιές, φτάνοντας το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί.

Διαρθωτικό έλλειμμα στην προσφορά

Η παγκόσμια προσφορά ασημιού δεν έχει συμβαδίσει με τη ζήτηση για επτά συνεχόμενα χρόνια και το ασήμι βρίσκεται σε διαρθρωτικό έλλειμμα από το 2021.

Το σωρευτικό έλλειμμα για την περίοδο 2021-2025 ανέρχεται σε σχεδόν 800 εκατομμύρια ουγγιές (25.000 τόνους). Αυτό ακριβώς το σωρευτικό έλλειμμα έχει εντείνει την ανοδική πίεση στις τιμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Silver Institute, η προσφορά ασημιού δεν είναι εύκολο να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, καθώς η χρήση ανακυκλωμένου ασημιού δεν είναι τόσο εύκολη, ενώ ακόμα πιο δύσκολη είναι η αύξηση της προσφοράς μέσω λειτουργίας νέων ορυχείων που να εξορύσσουν αποκλειστικά ασήμι.

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι το 70% της προσφοράς αργύρου είναι υποπροϊόν της παραγωγής χαλκού, μολύβδου και ψευδαργύρου. Αυτό έχει δύο συνέπειες:

Η παγκόσμια παραγωγή των παραπάνω μετάλλων επηρεάζει την τιμή του. Βλέπετε, η παραγωγή ασημιού δεν μπορεί να αυξηθεί πολύ εύκολα αν οι τιμές των άλλων μετάλλων δεν ανεβούν και αυτές σημαντικά.

Όταν αυξάνεται η ζήτηση, η προσφορά δεν μπορεί να καλύψει άμεσα αυτήν την αύξηση.

Δεδομένου δε ότι οι όγκοι εξόρυξης έχουν μειωθεί μετά την πανδημία, οι αναλυτές του κλάδου προβλέπουν αυξανόμενα διαρθρωτικά ελλείμματα έως το 2026.

Επιπλέον, τα ελεύθερα διαπραγματεύσιμα αποθέματα ασημιού έχουν μειωθεί σημαντικά και ως εκ τούτου το ασήμι μπορεί να σημειώσει απότομη άνοδο ακόμη και σε μέτριες αυξήσεις της ζήτησης. Πόσο μάλλον σε μια μεγάλη αύξηση της ζήτησης ειδικά από τον τομέα των ηλεκτρονικών εφαρμογών και του ΑΙ.

Αξιόπιστο επενδυτικό καταφύγιο

Ιστορικά, το ασήμι έχει χρησιμεύσει ως μέσο αποθήκευσης αξίας σε περιόδους κρίσης, όπως και ο χρυσός, αλλά με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι είναι σημαντικά πιο προσιτό και προσβάσιμο για τους ιδιώτες επενδυτές. Για παράδειγμα, η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ασημιού στον κόσμο και οι Ινδοί αγοραστές αγόρασαν ρεκόρ τόσο σε φυσικό ασήμι όσο και σε ETF ασημιού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η πρωτοκαθεδρία του χρυσού και του ασημιού ως επενδυτικό καταφύγιο φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα που αναδεικνύει ότι ο χρυσός και το ασήμι έχουν ξεπεράσει σε απόδοση άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (1995-2025)

Η επενδυτική ζήτηση για ασήμι θα συνεχίσει να αποτελεί τον μπαλαντέρ για την ισορροπία της αγοράς αργύρου.

Ειδικά η άνοδος των ETP αργύρου συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικά τη ζήτηση αργύρου, καθώς πολλά ETP αργύρου υποστηρίζονται από πραγματικό ασήμι που αποθηκεύεται σε θησαυροφυλάκια, καθιστώντας το μη διαθέσιμο για βιομηχανικούς χρήστες.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, τα ETP που υποστηρίζονται από ασήμι παγκοσμίως παρουσίασαν σημαντικές καθαρές εισροές, φτάνοντας τις 95 εκατομμύρια ουγγιές.

Η αναλογία χρυσού /ασήμι

Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι η αναλογία του χρυσού προς ασήμι είναι επίσης αρκετά υψηλή, γεγονός που υποδηλώνει υποτίμηση του ασημιού σε σχέση με τον χρυσό.

Αυτή τη στιγμή, η αναλογία κυμαίνεται στα 87,36. Κατά μέσο όρο όμως, ο χρυσός ιστορικά έχει τιμή 67 φορές την τιμή του ασημιού. Με την τρέχουσα αναλογία κοντά στο 90, το ασήμι πωλείται με καλή έκπτωση σε σχέση με τον χρυσό.

Επιπλέον, μια σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι το ασήμι εξορύσσεται μόνο με αναλογία 7:1 σε σύγκριση με τον χρυσό.

Aποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

[email protected]