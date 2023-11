«Ομοβροντία» ξένων ΜΜΕ κατά Σούνακ για τα γλυπτά του Παρθενώνα

Ακατάπαυστα συνεχίζονται οι αντιδράσεις του διεθνούς Τύπου κατά του Βρετανού πρωθυπουργού για την απρεπή στάση του απέναντι στον Έλληνα πρωθυπουργό να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντησή τους με αφορμή τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο BBC, όπου επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Μετά τους Times σειρά πήρε το Bloomberg το οποίο με δημοσίευμά του χαρακτηρίζει «αυτογκόλ» του Σούνακ για τα Γλυπτά, αλλά και για τις αντιδράσεις που προκάλεσε από ελληνικής πλευράς, τονίζοντας πως «προκάλεσε την οργή της Ελλάδας, βασικού συμμάχου για το μεταναστευτικό».

Στο άρθρο του Bloomberg με τίτλο: «Ο Σούνακ κλιμακώνει τη διαμάχη για τα Ελγίνεια Μάρμαρα, κατηγορώντας τον Έλληνα πρωθυπουργό για κακή πίστη» το διεθνές ειδησεογραφικό μέσο παραθέτει τα όσα συνέβησαν μετά τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, την ακύρωση της συνάντησης από τον Βρετανό πρωθυπουργό και την απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης, στις προβαλλόμενες αιτιάσεις του τελευταίου.

Το πρακτορείο σχολιάζει ότι «οι συνέπειες της κίνησης του Σούνακ φαίνεται να καθιστούν σχεδόν αδύνατη την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και της Ελλάδας βραχυπρόθεσμα. Ο εκπρόσωπος του Σούνακ, Μαξ Μπλέιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός βλέπει οποιαδήποτε ρύθμιση δανεισμού για τα Μάρμαρα ως "δυνητικά, κατήφορο", που θα προκαλούσε απαιτήσεις από άλλες χώρες για την επιστροφή άλλων αντικειμένων. "Δεν είναι κάτι που θα υποστηρίζαμε", δήλωσε ο Μπλέιν. "Δεν θέλουμε να τα δούμε να φεύγουν από το Βρετανικό Μουσείο"», αναφέρει το Bloomberg.

Όσον αφορά τις τυχόν μελλοντικές επιπτώσεις στις σχέσεις των δύο χωρών, από τη συμπεριφορά του Σούνακ, το Bloomberg αναφέρει, επικαλούμενο δηλώσεις της ειδικής συμβούλου για διεθνείς υποθέσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη, ότι θα επηρεάσει και άλλα θέματα, όπως είναι η επικαιροποίηση του κοινού σχεδίου Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης που συμφωνήθηκε το 2020. Η Γάζα, η Ουκρανία και η κλιματική αλλαγή ήταν επίσης στην ημερήσια διάταξη.

«Η μείωση του αριθμού αυτών που η βρετανική κυβέρνηση θεωρεί παράνομους μετανάστες που φτάνουν με μικρές βάρκες από την Ευρώπη είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες του Σούνακ και σε αυτό το πλαίσιο η οργή ενός βασικού συμμάχου μοιάζει με πολιτικό αυτογκόλ», επισημαίνει το δημοσίευμα, μεταξύ άλλων.

Το αίτημα της Ελλάδας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και την επανένωσή τους στηρίζουν οι βρετανικοί The Times, σε άρθρο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στην έντυπη έκδοσή τους, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο BBC.

Στο άρθρο τους, με τίτλο «Ελληνικά Δώρα Τα Eλγίνεια Mάρμαρα πρέπει να εκτεθούν στο φυσικό τους περιβάλλον», οι Times αναφέρουν ότι δεν θα έπρεπε να τίθεται ζήτημα «ιδιοκτησίας», αλλά το «πού μπορεί κανείς να εκτιμήσει καλύτερα την αξία των μαρμάρων, αυτών που είναι στην Αθήνα και αυτών στο Βρετανικό Μουσείο».

Το βρετανικό μέσο επισημαίνει ότι «αυτά πρέπει να βρίσκονται μαζί, το ένα ανήκει στο άλλο και πρέπει να εκτίθενται στον φυσικό τους περιβάλλον», αναφέροντας μάλιστα ότι τα υπόλοιπα εκτίθενται σήμερα στο «υπερσύγχρονο» Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο είναι «χτισμένο για το σκοπό αυτό».

«Το Βρετανικό Μουσείο πρέπει να δανείσει τα μάρμαρα. Αυτά θα παραμείνουν ιδιοκτησία όλου του κόσμου», τονίζουν οι Times.

Kάνουν επίσης αναφορά στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Ο χωρισμός των Γλυπτών του Παρθενώνα μεταξύ της Ελλάδας και του Βρετανικού Μουσείου είναι σαν να κόβεις τη Μόνα Λίζα στα δύο, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον εύγλωττο πρωθυπουργό της Ελλάδας. Χθες γνωστοποίησε τη θέση του στον Σερ Κιρ Στάρμερ, έναν πολιτικό που συνήθως συνδέεται με τη δουλειά του Σίσυφου», ο οποίος θα στριμώξει τον Σούνακ για το θέμα, αναφέρει το άρθρο.

Το άρθρο επικρίνει τον Σούνακ για το θέμα, σημειώνοντας πως στο τέλος «θα καταλήξει να τα έχει χαμένα» («he will lose his marbles»), ενώ τον καλεί να συμβουλευτεί τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.

O Τζόνσον, αναφέρει το άρθρο, προσέφερε το 1986 στη Μελίνα Μερκούρη, την τότε υπουργό Πολιτισμού της Ελλάδας «μια πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις (lobby) για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα».

Ωστόσο, από τότε έχει αλλάξει γνώμη: «Αυτοί οι θεοί και οι ήρωες ήρθαν στη χώρα μας το 1812 σαν πρόσφυγες από την οθωμανική "κάμινο". Αν έμεναν εκεί, θα τους έλιωναν και θα τους έκαναν τσιμέντο» είχε πει, τονίζοντας άλλωστε ότι μια τέτοια συζήτηση θα άνοιγε τη συζήτηση και για άλλα εκθέματα, όπως της Συρίας ή της Αιγύπτου. Η πρώην πρωθυπουργός Λιζ Τρας είχε επίσης ακολουθήσει αυτό το επιχείρημα.

«Ο Σούνακ δεν πρέπει να ακολουθήσει αυτό τον δρόμο. Το ζήτημα δεν έχει να κάνει με την ιδιοκτησία, αλλά με το πού μπορεί κανείς να θαυμάσει καλύτερα την αξία των Γλυπτών» προσθέτει το άρθρο.

Το δημοσίευμα έρχεται ύστερα από αναφορές σε άλλα ξένα μέσα και μετά την απάντηση της Downing Street σχετικά με την ακύρωση της συνάντησης των δύο πρωθυπουργών.

Με διαρροές στο BBC, η Downing Street ισχυρίζεται ότι είχε συμφωνηθεί να μη συζητηθεί το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα στη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό και πως δεν θα ασκηθούν δημόσιες πιέσεις για την επιστροφή τους. Κατηγορηματική διάψευση από την Αθήνα.

Συγκεκριμένα, ελληνική πηγή στο BBC διέψευσε ότι οι συνομιλίες Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδας αφορούσαν στο ότι «ο Έλληνας πρωθυπουργός δε θα ασκήσουν δημόσια πίεση (lobby) για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Είπαν ότι οι συζητήσεις που προετοίμαζαν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ομαλές μέχρι αργά το απόγευμα της Δευτέρας - πολύ μετά τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στο BBC με την Laura Kuenssberg την Κυριακή.

