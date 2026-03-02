Ομέρ Τσελίκ (AKP): Παράνομη και άδικη η επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Για παράνομη και άδικη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP, Ομέρ Τσελίκ, μετά τη συνεδρίαση του ανώτατου κομματικού οργάνου, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις απειλούν τη διεθνή τάξη και ενέχουν κινδύνους περιφερειακής κλιμάκωσης.

Ο εκπρόσωπος του AKP τοποθετήθηκε για τις επιθέσεις κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο για έλλειψη νομιμότητας.

«Η επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του γειτονικού μας Ιράν είναι παράνομη, άδικη, στερείται νομιμότητας και παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο. Καταδεικνύει μια περίοδο κατά την οποία η διπλωματία και η στρατηγική εξεύρεσης λύσεων μέσω διαλόγου έχουν εγκαταλειφθεί, ενόσω οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά ζητήματα βρίσκονται σε εξέλιξη», είπε και πρόσθεσε: «Δεδομένου ότι αυτό το τραπέζι ήταν έτοιμο, αυτή η επίθεση είναι μια άδικη και παράνομη πράξη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα για αλλαγή καθεστώτος σε μία χώρα»

Ο Τσελίκ έκανε λόγο για επικίνδυνη φάση στις διεθνείς σχέσεις και απόπειρα επιβολής αλλαγής καθεστώτος.

«Τέτοιες επεμβάσεις εναντίον ενός κράτους μέλους του ΟΗΕ δεν έχουν καμία νομική βάση. Οι επιθέσεις κατά της εδαφικής ακεραιότητας, του κρατικού μηχανισμού και των ηγετών ενός κυρίαρχου κράτους μέλους του ΟΗΕ υποδηλώνουν μια εντελώς νέα φάση στη διεθνή τάξη, η οποία σημαίνει την κατάρρευση αυτής της τάξης».

Και υπογράμμισε πως «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος σε καμία χώρα».

Επιπτώσεις για την Τουρκία και τέσσερις άξονες παρακολούθησης

Ο Τσελίκ ανέφερε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις σε τέσσερις βασικούς τομείς.

«Βλέπουμε ότι υπάρχει κίνδυνος ο πόλεμος να μετατραπεί σε περιφερειακό πόλεμο. Παρακολουθούμε ζητήματα που εμπίπτουν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες».

Ειδικότερα, έκανε λόγο για:

Πιθανή μεγάλη εισροή μεταναστών από τα σύνορα με το Ιράν.

Επιπτώσεις στο Στενό του Ορμούζ και στις τιμές πετρελαίου.

Ενημέρωση της εξίσωσης ασφάλειας της Τουρκίας.

Προστασία των Τούρκων πολιτών στο εξωτερικό μέσω 24ωρης λειτουργίας των προξενείων.

Έκκληση για επιστροφή στη διπλωματία

Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ υποστήριξε ότι η διπλωματική διαδικασία υπονομεύθηκε ενώ υπήρχαν σε εξέλιξη συνομιλίες.

Όπως ανέφερε: «Η διπλωματία δεν μπορεί να είναι μια τακτική συγκάλυψης ή μια τακτική καθυστέρησης» και διερωτήθηκε: «Ποιος θα στήσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων τώρα και για ποιο πρόβλημα; Είναι το στήσιμο ενός τραπεζιού εν μέσω σύγκρουσης μια τακτική για να αποφύγετε να πέσει μια βόμβα ή μια επίθεση στα κεφάλια σας; Η αδικία και η παρανομία της επίθεσης σαφώς στερούνται οποιασδήποτε νομιμότητας».

Αλληλεγγύη προς τον ιρανικό λαό

Τέλος, ο Ομέρ Τσελίκ εξέφρασε συλλυπητήρια για τα θύματα στο Ιράν και δήλωσε στήριξη στον ιρανικό λαό.

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αδελφό ιρανικό λαό. Δηλώνουμε ότι αυτή η επίθεση δεν πρέπει να οδηγήσει σε πιο οδυνηρές συνέπειες και ότι η διαδικασία πρέπει να διεξαχθεί με ειλικρινή τρόπο», δήλωσε, τονίζοντας πως «αυτή δεν είναι μια αποδεκτή προσέγγιση».