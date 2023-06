Μεταναστευτικό: Τι περιλαμβάνει η ιστορική συμφωνία της ΕΕ

Η συμφωνία στους δύο βασικούς πυλώνες της μεταρρύθμισης ασύλου και μετανάστευσης που επετεύχθη το βράδυ της 8ης Ιουνίου, στο Λουξεμβούργο, έδωσε το έναυσμα για μια σημαντική συμφωνία για την αναθεώρηση των διαδικασιών ασύλου της ΕΕ για πρώτη φορά μετά από χρόνια.

Πρόκειται για μία συμφωνία, η οποία στόχο έχει να αλλάξει τόσο τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αιτούντες άσυλο στα σύνορα όσο και τον τρόπο με τον οποίο μετεγκαθίστανται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ειδικά για την Ελλάδα, όπως αναφέρει το υπουργείο Μετανάστευσης, το νέο κείμενο δημιουργεί υποχρεωτικό μηχανισμό αλληλεγγύης, εξασφαλίζει διαρκή αποσυμφόρηση στα σύνορα και προσαρμόζει τις δεσμεύσεις του Κανονισμού Δουβλίνου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χωρών πρώτης γραμμής όπως η χώρα μας. Στηρίζει, παράλληλα, την έννοια των ασφαλών τρίτων χωρών. Ταυτόχρονα, η συμφωνία καθιερώνει μια ετήσια πολιτική συζήτηση, σε υπουργικό επίπεδο, η οποία θα θέτει επί τάπητος τη μεταναστευτική κατάσταση και τις ανάγκες που υπάρχουν σε όρους αλληλεγγύης, κάτι που παραδοσιακά έθετε η Ελλάδα.

Η Ομάδα των Φιλελευθέρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Renew Europe) χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη χθες, Πέμπτη, στο Συμβούλιο της ΕΕ, στους δύο σημαντικούς πυλώνες του Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση.

Με ανάρτησή τους στο Twitter, η ομάδα των Φιλελευθέρων τονίζει: «Η ισορροπημένη προσέγγισή μας έχει επικρατήσει! Το επόμενο βήμα είναι να βρεθεί μια τελική συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αλληλεγγύη και η ευθύνη πρέπει να είναι η ραχοκοκαλιά του νέου Συμφώνου».

🚨 The @EUCouncil reached a deal on two important pillars of the Asylum & Migration Pact.



Our balanced approach has prevailed! The next step is to find a final agreement between 🇪🇺 Member States & Parliament.



Solidarity & responsibility must be the backbone of the new Pact. pic.twitter.com/19tTiwXjlD