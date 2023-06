Ορμπάν: Χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» τη συμφωνία της ΕΕ για τη μεταναστευτική πολιτική

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες ανάμεσα στους υπουργούς Εσωτερικών για την μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις.

«Οι Βρυξέλλες κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους. Θέλουν 'να μετεγκαταστήσουν' τους μετανάστες στην Ουγγαρία δια της βίας. Είναι απαράδεκτο», αναφέρεται σε μήνυμά του που ανήρτησε στο Twitter ο εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνηση Ζόλταν Κόβακς.

Η μεταρρύθμιση προβλέπει την εγκαθίδρυση ενός συστήματος αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην μετεγκατάσταση των προσφύγων.

Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να υποδεχθούν έναν αριθμό αιτούντων άσυλο που φθάνουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης που δέχονται μεταναστευτική πίεση ή, ελλείψει αυτού, να παράσχουν οικονομική συμβολή.

Η οικονομική αποζημίωση που προβλέπεται ανέρχεται σε 20.000 ευρώ ανά αιτούντα άσυλο που δεν έχει μετεγκατασταθεί.

Η Πολωνία και η Ουγγαρία ψήφισαν κατά των προτάσεων, ενώ η Βουλγαρία, η Μάλτα, η Λιθουανία και η Σλοβακία απείχαν, έγινε γνωστό από πηγές της σουηδικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ηγήθηκε των συνομιλιών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Μπέντσε Ρετβάρι κατήγγειλε το σύστημα «υποχρεωτικής» αλληλεγγύης που προβλέπεται από την συμφωνία, «που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν θα έχουν λόγο για το ποιος κατοικεί στο έδαφός τους».

«Είναι ένα δυσανάλογο βάρος» για την Ουγγαρία, είπε, επικρίνοντας την «έλλειψη ευρωπαϊκών πόρων» για την χρηματοδότηση του κόστους προστασίας των συνόρων.

Ο ούγγρος υπουργός επέκρινε επίσης την διαδικασία με την οποία «παραβιάσθηκαν οι ευρωπαϊκές αξίες», αφού τα κείμενα της συμφωνίας υποβλήθηκαν «λίγα λεπτά, στην καλύτερη περίπτωση μισή ώρα» πριν την ψηφοφορία στην οποία απαιτείτο η θετική ψήφος 15 εκ των 27 χωρών μελών που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

«Οι φιλομεταναστευτικές κυβερνήσεις άσκησαν πιέσεις» επί των εταίρων τους, είπε.

Υπό την ηγεσία του Βίκτορ Ορμπάν, η Ουγγαρία έχει υψώσει φράκτες και έχει περιορίσει την διαδικασία κατάθεσης αίτησης ασύλου στις πρεσβείες της στο εξωτερικό, μία πολιτική που της έχει κοστίσει επανειλημμένες καταδίκες από την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη.

Τον περασμένο χρόνο, μόλις 18 άνθρωποι έλαβαν το καθεστώς του πρόσφυγα την Ουγγαρία, αριθμός γελοίος σε σχέση με την πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

