Ολυμπιακοί Αγώνες: Παρακολουθήστε live τη μεγάλη τελετή έναρξης (pics&vids)

Ξεκίνησε η φαντασμαγορική και μάλλον «βροχερή» Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην καρδιά του Παρισιού, παρουσία 320.000 θεατών.

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, η τελετή έναρξης του Παρισιού 2024 για πρώτη φορά στην ιστορία των Αγώνων δεν πραγματοποιείται σε γήπεδο. Αντίθετα, δεκάδες σκάφη θα μεταφέρουν περίπου 7.000 αθλητές και καλλιτέχνες σε μια διαδρομή 6 χιλιομέτρων κατά μήκος του Σηκουάνα.

La délégation grecque ouvre la parade des athlètes, comme le veut la tradition.

The Greek delegation opens the athletes' parade, as per tradition dictates.



