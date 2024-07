Ολυμπιακοί Αγώνες: Η εντυπωσιακή είσοδος της Ελληνικής Αποστολής στον Σηκουάνα

Το πρώτο σκάφος που άνοιξε τη ναυτική παρέλαση στον ποταμό Σηκουάνα, ατά τη διάρκεια της φαντασμαγορικής τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, ήταν αυτό της ελληνικής αποστολής.

Όπως σε κάθε τελετής έναρξης, η ελληνική σημαία είναι η πρώτη που εμφανίζεται, με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι οι σημαιοφόροι της Ελλάδας.

Οι αθλητές μας κρατούσαν στα χέρια τους ελληνικές σημαίες. Πίσω από το σκάφος που μετέφερε την ελληνική αποστολή, ακολούθησε εκείνη των προσφύγων, που στο Παρίσι μετράει 37 μέλη. Ακολουθούν οι άλλες αποστολές αλφαβητικά.

Lever de rideau 💦

La délégation grecque ouvre la parade des athlètes, comme le veut la tradition.

-

Curtain up 💦

The Greek delegation opens the athletes' parade, as per tradition dictates.



📸 Getty /Jared C. Tilton / Lars Baron#Paris2024 pic.twitter.com/3MN7mySe2A