Ολλανδός πρωθυπουργός: Χαιρετίζουμε την απόφαση των ΗΠΑ να βοηθήσουν την εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε χαιρέτισε την Παρασκευή την είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να υποστηρίξουν την εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων για τη χρήση των μαχητικών αεροσκαφών F-16.

«Μαζί με τους Βρετανούς, Δανούς και Βέλγους συναδέλφους μου χαιρετίζουμε την είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να εγκρίνουν την εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων στα μαχητικά αεροσκάφη F-16», ανέφερε ο Ρούτε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Together with my British, Danish and Belgian colleagues we welcome the news that the United States stands ready to approve the training of Ukrainian pilots on F-16 fighterjets. The modalities will be worked out in the coming weeks. Ukraine can count on the unwavering support of…