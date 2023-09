Ολλανδία: Δύο τραυματίες από πυροβολισμούς στο Ρότερνταμ - Συνελήφθη ο ύποπτος

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σήμερα στο Ρότερνταμ, ανέφερε η αστυνομία. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP επικαλούμενο την αστυνομία, ο ύποπτος για το περιστατικό συνελήφθη.

Το ένα περιστατικό με πυροβολισμούς έλαβε χώρα σε ένα σπίτι, ενώ το άλλο λίγο πιο μακριά, σε μια αίθουσα διδασκαλίας στο Erasmus Medical Center, ένα νοσοκομείο που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Erasmus.

Chaos in #Rotterdam wegens 2 #schietpartijen waarvan één in #Erasmus MC ziekenhuis. Artsen en verplegers en anderen wachten buiten want schutter is mogelijk nog binnen. pic.twitter.com/2GjzKCm0Dg