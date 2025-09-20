Ολλανδία: Διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης στην Χάγη - Στις φλόγες αστυνομικό όχημα (pics&vids)

Η ολλανδική αστυνομία χρησιμοποίησε αντλία νερού για να διαλύσει διαδηλωτές στη Χάγη, οι οποίοι άρχισαν να πετούν πέτρες και μπουκάλια κατά των αστυνομικών, σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης της Χάγης.

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι διαδηλωτές που δέχθηκαν το νερό από την αντλία είχαν αποσπαστεί από την κύρια πορεία και απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο.

Liefde en verbinding op #elsfest. Wat moet Els Rechts trots zijn. pic.twitter.com/TJO0tDJBRn — Joey (@Joey_Ventura_) September 20, 2025

Η αντι-μεταναστευτική διαμαρτυρία, που πραγματοποιήθηκε λίγο περισσότερο από έναν μήνα πριν από τις ολλανδικές εθνικές εκλογές, διοργανώθηκε από δεξιά ακτιβίστρια που αυτοαποκαλείται Els Rechts, η οποία διεξάγει εκστρατεία κατά των αιτούντων άσυλο και υπέρ μιας πιο δίκαιης στεγαστικής πολιτικής στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία, ενώ αναφέρθηκε ότι κάποιοι έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητο της αστυνομίας. Το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP μετέδωσε επίσης ότι διαδηλωτές επιτέθηκαν σε περιπολικά.

🇳🇱❗️ - Riots in The Hague against the immigration policies the Netherlands has. Man are throwing stones and glass at police officers. This could be the first step for riots and protests all over the country. pic.twitter.com/aRidK8VAFA — EuroWatcher - News for you (@EuroWatcherEUW) September 20, 2025

Ο ακροδεξιός πολιτικός Χέερτ Βίλντερς, αρχηγός του Κόμματος για την Ελευθερία, είχε προσκληθεί στην πορεία από την Els Rechts, αλλά δεν παρευρέθηκε, όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Ο Βίλντερς καταδίκασε τα επεισόδια, γράφοντας: «Το να μπλοκάρεις τον αυτοκινητόδρομο και να χρησιμοποιείς βία κατά της αστυνομίας είναι εντελώς και απόλυτα απαράδεκτο».