Ολλανδία: 125 συλλήψεις διαδηλωτών σε πανεπιστημιούπολη

Στις 125 ανέρχονται οι συλλήψεις σε πανεπιστημιούπολη του Άμστερνταμ όπου είχε πραγματοποιηθεί φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Σε μηνύματα που αναρτήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η αστυνομία ανέφερε ότι αναγκάστηκε να δράσει για να σταματήσει την εκδήλωση και να διαλύσει τις σκηνές που είχαν στήσει οι διαδηλωτές, οι οποίοι άσκησαν βία εναντίον της αστυνομίας.

«Η συμβολή της αστυνομίας ήταν απαραίτητη για την αποκατάσταση της τάξης. Βλέπουμε τα πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καταλαβαίνουμε ότι οι εικόνες αυτές μπορεί να φαίνονται ως έντονες», δήλωσε η αστυνομία.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν διαδηλωτές να πυροβολούν με πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών, αλλά δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς από καμία πλευρά.

«Όλα είναι τώρα ήσυχα... η αστυνομία παραμένει στην περιοχή της πανεπιστημιούπολης Roeterseiland», ανέφερε η αστυνομία αργότερα στο Χ.

Keurig optreden van politie tegen pro Hamas demonstranten op UvA terrein in Amsterdam.



En GroenLinks PvdA heeft wat uit te leggen lijkt me.

Kandidaat Kamerlid Paul Smits, hielp barricade op te bouwen, volgde orders politie niet op om te vertrekken en is later gearresteerd. pic.twitter.com/JjCdc0elyO