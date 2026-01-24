Οικουμενικός Πατριάρχης: Δεν φοβάμαι τη ρωσική προπαγάνδα - Επεκτατικός ο πόλεμος στην Ουκρανία

«Επεκτατικός και όχι ιερός ο πόλεμος στην Ουκρανία», χαρακτηρίζει την επίθεση στην ομώνυμη χώρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε συνέντευξή του, μιλώντας για τις ρωσικές κατηγορίες σε βάρος του, τον πρόεδρο Τραμπ, τον Ερντογάν και τους χριστιανούς στη Μέση Ανατολή.

Στη συνέντευξή του, που παραχώρησε στα «ΝΕΑ», με αφορμή την επικείμενη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης στέλνει μήνυμα ενότητας και σταθερότητας, τονίζοντας ότι «η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να παραμείνει φως ειρήνης και ενότητας», παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας τονίζει ότι στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό, όπως λέει, «του σκληρά δοκιμαζόμενου από τη ρωσική εισβολή ουκρανικού λαού», απορρίπτοντας κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό του ως «ιερού πολέμου». Τον περιγράφει ως έναν επεκτατικό πόλεμο, «απολύτως σατανικό», καρπό «ματαιόδοξων ανθρώπων εθισμένων στο όπιο της εξουσίας».

Σχολιάζοντας τη σφοδρή επίθεση που δέχθηκε πρόσφατα από το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, δηλώνει ατρόμητος απέναντι, όπως λέει, σε «βρόμικες υπηρεσίες» και «ρωσικά trolls του Διαδικτύου» που στοχοποιούν τόσο τον ίδιο όσο και το Πατριαρχείο. Κάνει λόγο για «σταλινικές προπαγανδιστικές τακτικές» και ξεκαθαρίζει: «Δεν τους φοβάμαι». Υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι «κάθε πόλεμος είναι μια ήττα της ανθρωπότητας».

Σε εκτενή δήλωσή του καταγγέλλει προσπάθεια συστηματικής συκοφάντησης και χειραγώγησης της Ορθοδοξίας, σημειώνοντας ότι επιδιώκεται η δημιουργία ενός «ρωσοκίνητου υβριδίου» χωρίς σχέση με την εκκλησιαστική της παράδοση. Τονίζει πως η πρόσφατη ανακοίνωση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών αποκάλυψε «ποιος έχει το πάνω χέρι και στα εκκλησιαστικά στη Ρωσία».

Παράλληλα, εκφράζει αισιοδοξία για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης μετά την ολοκλήρωση των έργων ανακαίνισης έως το καλοκαίρι, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει «πολιτική βούληση» και απευθύνοντας πρόσκληση στον Τούρκο πρόεδρο για τα εγκαίνια.

Τέλος, αναφέρεται στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο και μιλά για τον πόνο με τον οποίο παρακολουθεί τα δεινά χιλιάδων ανθρώπων στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι «είναι δικαίωμα των χριστιανών αδελφών μας να παραμένουν στον τόπο όπου γεννήθηκαν».