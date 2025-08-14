Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έθεσε τη Χαμάς στη «μαύρη λίστα» της ετήσιας έκθεσης για τη σεξουαλική βία που σχετίζεται με ένοπλες συγκρούσεις, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, η ένταξη της Χαμάς στη «μαύρη λίστα» είναι μια τολμηρή, δηλωτική και διπλωματική κίνηση, η οποία θα μπορούσε να έχει πρακτικές συνέπειες — κάτι που θα εξαρτηθεί από τα επόμενα βήματα.

It’s official: Hamas is on the U.N. “blacklist” of organizations “being responsible for patterns of rape or other forms of sexual violence in situations of armed conflict”.



They are listed just after Da'esh. pic.twitter.com/ANdAfZFHX5 — Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) August 14, 2025

Ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον δήλωσε την Πέμπτη στο Channel 12: «Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε αυτήν την καταχώριση και να την προωθήσουμε σε κράτη που δεν έχουν αναγνωρίσει τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση και να προσπαθήσουμε να τα πείσουμε να το πράξουν».

Η «μαύρη λίστα» αφορά συγκεκριμένα πλευρές που «υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι έχουν διαπράξει ή φέρουν ευθύνη για μοτίβα βιασμών ή άλλων μορφών σεξουαλικής βίας σε συνθήκες ένοπλων συγκρούσεων».

Η λέξη-κλειδί είναι τα «μοτίβα», που υποδηλώνουν ότι οι πράξεις σεξουαλικής βίας που διαπράχθηκαν από Παλαιστίνιους κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, υπό την ηγεσία της Χαμάς, δεν ήταν τυχαίες ή μεμονωμένες, αλλά σκόπιμες και εκ προθέσεως πράξεις πολέμου.

Ειδική συζήτηση για τη σεξουαλική βία σε συνθήκες σύγκρουσης (CRSV) έχει προγραμματιστεί στον ΟΗΕ για την Τρίτη, 19 Αυγούστου.

Η διαδικασία τεκμηρίωσης που οδήγησε στην ένταξη της Χαμάς στη «μαύρη λίστα», σχεδόν δύο χρόνια μετά σφαγή που προκάλεσε τον θάνατο 1.200 ανθρώπων και την ομηρία 251 ατόμων, βασίστηκε σε συνδυασμό καταθέσεων θυμάτων και μαρτύρων, καθώς και σε αποστολή του ΟΗΕ στο Ισραήλ στις αρχές του 2024, οι οποίες ενισχύθηκαν και ενοποιήθηκαν από έκθεση του Dinah Project τον περασμένο μήνα.

Ο Γκουτέρες κάλεσε επίσης για την «άμεση, άνευ όρων και με αξιοπρέπεια απελευθέρωση όλων των ομήρων, εξασφαλίζοντας την ανθρώπινη μεταχείρισή τους και την ανθρωπιστική πρόσβαση σε αυτούς έως την απελευθέρωσή τους». Η Χαμάς κρατά σήμερα 50 άτομα σε αιχμαλωσία.

Την είδηση αναφορικά με την ένταξη των τρομοκρατώ της Χαμάς στη «μαύρη λίστα» του ΟΗΕ γα τα σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξαν στην εισβολή της 7ης Οκτωβρίου γνωστοποίησε και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή της στο Χ, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα «η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία κυκλοφορεί σήμερα (14 Αυγούστου) σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, επιβεβαιώνει όσα μας λένε οι επιζώντες και οι μάρτυρες εδώ και σχεδόν δύο χρόνια».

ΕΠΙΣΗΜΟ: Η παλαιστινιακή Χαμάς βρίσκεται πλέον στη «μαύρη λίστα» του ΟΗΕ για σεξουαλικά εγκλήματα σε βίαιες συγκρούσεις.



Βιασμός. Ομαδικός βιασμός. Ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων. Σεξουαλική κακοποίηση σε αιχμαλωσία - από τα πιο φρικτά… pic.twitter.com/IO9BXz0991 — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) August 14, 2025

ΕΠΙΣΗΜΟ: Η παλαιστινιακή Χαμάς βρίσκεται πλέον στη «μαύρη λίστα» του ΟΗΕ για σεξουαλικά εγκλήματα σε βίαιες συγκρούσεις.

Βιασμός. Ομαδικός βιασμός. Ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων. Σεξουαλική κακοποίηση σε αιχμαλωσία - από τα πιο φρικτά εγκλήματα που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα.

Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία κυκλοφορεί σήμερα (14 Αυγούστου) σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, επιβεβαιώνει όσα μας λένε οι επιζώντες και οι μάρτυρες εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Στις αρχές του 2024, η Ειδική Εκπρόσωπος του ΟΗΕ Pramila Patten κατέγραψε αυτά τα εγκλήματα στην έρευνά της.

Τα εγκλήματα αυτά, δεν έχουν σταματήσει. Οι όμηροι εξακολουθούν να υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΩΡΑ!

Η τρομοκρατία της Χαμάς πρέπει να σταματήσει».