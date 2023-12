Ο Φόλκερ Τουρκ, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε σήμερα «σοκαρισμένος» από το νέο φονικό κύμα ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία, καλώντας τη Μόσχα να θέσει «άμεσο» τέλος σε αυτές τις επιθέσεις.

«Είμαι σοκαρισμένος από τη νέα σειρά συντονισμένων και μεγάλης κλίμακας επιδρομών με πυραύλους και drones» - που άφησαν τουλάχιστον 18 νεκρούς σύμφωνα με το Κίεβο - ανέφερε ο Τουρκ σε ανακοίνωσή του.

Ο ίδιος κάλεσε τη Ρωσία «να τερματίσει αμέσως αυτές τις επιθέσεις στην Ουκρανία και να σεβαστεί τους διεθνείς νόμους που διέπουν τις εμπόλεμες συρράξεις».

«Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαγορεύει ρητά τις επιθέσεις που στοχεύουν σκοπίμως μη στρατιωτικές υποδομές, καθώς και τις επιθέσεις που γίνονται αδιακρίτως, ανεξαρτήτως των περιστάσεων», τόνισε.

Συμπλήρωσε ότι οι βομβαρδισμοί έπληξαν πολυάριθμες μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων κατοικιών, ενός μαιευτηρίου, σχολείων, παιδικών σταθμών, πάρκων, ενός σταθμού μετρό και ενός εμπορικού κέντρου, καθώς και ενεργειακών υποδομών.

Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια πολυκατοικιών, τόνισε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.





Μπαράζ επιθέσεων στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Η ρωσική τρομοκρατία πρέπει να ηττηθεί



Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα τη μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους εδώ και μήνες στην Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 97 στο Κίεβο, στο νότιο, το δυτικό και το ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περίπου 110 πυραύλους σήμερα σε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία, δήλωσε στο Χ (πρώην twitter) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι περισσότεροι από αυτούς καταρρίφθηκαν και διαμηνύοντας ότι «θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ασφάλεια ολόκληρης της χώρας μας, κάθε πόλης και κάθε πολίτη. Η ρωσική τρομοκρατία πρέπει να ηττηθεί».

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.



Today, Russia used nearly every type of weapon in its… pic.twitter.com/q5q8Q98Njr