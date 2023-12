Δύση: Άναδρες οι σημερινές επιθέσεις της Ρωσίας - Με την Ουκρανία για όσο χρειαστεί

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις κατά των ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους που σημειώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία, προκαλώντας το θάνατο σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους και θεωρείται από τις μεγαλύτερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών.

Συγκεκριμένα, οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν το Ντνίπρο, το Κίεβο, το Χάρκοβο, την Οδησσό και τη Ζαπορίζια, με καταστροφές μεγάλης κλίμακας σε σπίτια, εκπαιδευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία.

Ο γενικός εισαγγελέας της χώρας, δημοσιοποίησε έναν ιδιαίτερα βαρύ απολογισμό. «Σήμερα το πρωί, ο εχθρός εξαπέλυσε πάνω από 150 πυραύλους και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε ειρηνικές ουκρανικές πόλεις. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 16 νεκροί και 97 τραυματίες», σημείωσε ο Αντρί Κοστίν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο παιδιά ηλικίας 6 και 8 ετών.



Μετά το σημερινό μαζικό κύμα ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, η Γαλλία καταδίκασε τις επιθέσεις, τονίζοντας «τη στρατηγική τρόμου που έχει σκοπό να καταστρέψει ουκρανικές μη στρατιωτικές υποδομές», που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους και θεωρείται από τις μεγαλύτερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών.

Το Παρίσι «θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και να της παρέχει την απαραίτητη βοήθεια ώστε να της επιτρέψει να ασκήσει τη νόμιμη άμυνά της, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους της», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ σημείωσε ότι πρόκειται για «τις πιο σημαντικές επιθέσεις» της Ρωσίας που «έπληξε πόλεις και τον πληθυσμό» στην Ουκρανία σήμερα, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους.

«Πρόκειται για μια νέα σειρά άνανδρων και τυφλών χτυπημάτων πλήττοντας σχολεία, έναν σταθμό μετρό και ένα νοσοκομείο, που προκάλεσαν τουλάχιστον δεκαέξι θανάτους», ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η ΕΕ θα σταθεί δίπλα στην Ουκρανία, για όσο χρειαστεί», υποσχέθηκε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ρίσι Σούνακ: «Δεν θα αφήσουμε τον Πούτιν να κερδίσει».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην twitter), ότι οι «επιθέσεις αυτές δείχνουν ότι ο Πούτιν παραμένει αμετακίνητος στο να εξαλείψει την ελευθερία και τη δημοκρατία», τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «Δεν θα τον αφήσουμε να κερδίσει. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί».

These widespread attacks on Ukraine's cities show Putin will stop at nothing to achieve his aim of eradicating freedom and democracy.



We will not let him win.



We must continue to stand with Ukraine – for as long as it takes. https://t.co/cf6aDNwPjD — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 29, 2023

Μπαράζ επιθέσεων στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Η ρωσική τρομοκρατία πρέπει να ηττηθεί



Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα τη μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους εδώ και μήνες στην Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 97 στο Κίεβο, στο νότιο, το δυτικό και το ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.



Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περίπου 110 πυραύλους σήμερα σε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία, δήλωσε στο Χ (πρώην twitter) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι περισσότεροι από αυτούς καταρρίφθηκαν και διαμηνύοντας ότι «θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ασφάλεια ολόκληρης της χώρας μας, κάθε πόλης και κάθε πολίτη. Η ρωσική τρομοκρατία πρέπει να ηττηθεί».

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.



Today, Russia used nearly every type of weapon in its… pic.twitter.com/q5q8Q98Njr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2023



Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και ζημιές αναφέρθηκαν σε μαιευτήριο στην πόλη Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία και σε κτίρια στην Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, στην Οδησσό, στο νοτιοανατολικό και στο Χάρκοβο στο ανατολικό.

Δύο άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί στο Κίεβο, ενώ περισσότεροι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια αποθήκης που υπέστη ζημιές από τα συντρίμμια πυρομαχικών που έπεσαν, διευκρίνισε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο Telegram.



Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Οδησσό και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, από τα πλήγματα πυραύλων σε κτίρια με κατοικίες, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας της Οδησσού.

Στην περιφέρεια της Λβιβ, η οποία συνορεύει με την Πολωνία, επιβεβαιώθηκε ότι επλήγησαν εγκαταστάσεις μιας κρίσιμης υποδομής, ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο, το οποίο αρνήθηκε να διευκρινίσει το είδος της υποδομής που επλήγη.

Το υπουργείο Ενέργειας της χώρας ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι κάτοικοι τεσσάρων περιφερειών στο βόρειο και το νότιο τμήμα της χώρας αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος μετά τη σημερινή ρωσική μαζική αεροπορική επίθεση με πυραύλους και drones.

«Ο εχθρός στοχοθέτησε κοινωνική και ζωτικής σημασίας υποδομή», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ουκρανικού στρατού δήλωσε επίσης ότι κατά τη σημερινή ρωσική αεροπορική επίθεση στοχοθετήθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψε 27 drones και 87 πυραύλους κρουζ που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις.

«Μπορούμε να πούμε ότι επρόκειτο για μαζική επίθεση», δήλωσε παράλληλα ο Γιούρι Ιχνάτ, ο εκπρόσωπος της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Χρησιμοποιήθηκαν υπερηχητικοί, πύραυλοι κρουζ και βαλλιστικοί πύραυλοι, μεταξύ των οποίων τύπου X-22, οι οποίοι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν, πρόσθεσε ο ίδιος σε σχόλιά του σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Η Ουκρανία προειδοποιεί εδώ και εβδομάδες ότι η Ρωσία μπορεί να αποθηκεύει πυραύλους για να εξαπολύσει μεγάλη αεροπορική εκστρατεία με στόχο το ουκρανικό σύστημα ενέργειας. Πέρυσι εκατομμύρια άνθρωποι είχαν βυθιστεί στο σκοτάδι από ρωσικά πλήγματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Βαλέρι Ζαλούζνι: Η Ουκρανία αμύνθηκε και κατέρριψε ρωσικά drones και πυραύλους κρουζ

Η αεράμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε 27 drones και 114 από τους 158 πυραύλους κρουζ που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία, έγραψε ο αρχηγός του στρατού της Ουκρανίας Βαλέρι Ζαλούζνι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ήταν «η πιο μαζική επίθεση από αέρος», πρόσθεσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι μια ρωσική πυραυλική επίθεση την Παρασκευή, μια από τις μεγαλύτερες από την αρχή του πλήρους πολέμου, απέδειξε ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος για εκεχειρία με τη Μόσχα.

Κίεβο: H ρωσική επίθεση δείχνει ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος για εκεχειρία

«Η Ρωσία δεν εξετάζει κανένα άλλο σενάριο εκτός από την πλήρη καταστροφή της Ουκρανίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει την έμπρακτη υποστήριξή της στην Ουκρανία αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία είναι τόσο δυνατή όσο ποτέ».

Our support for Ukraine is as strong as ever.



Russia’s war of aggression continues to cause devastation in Ukraine.



We stand united in our unwavering support to Ukraine, stepping up our political, humanitarian, financial and military support to the country in 2023 ↓ pic.twitter.com/s5f97Wn5ni — European Commission (@EU_Commission) December 29, 2023

Πρέσβης ΗΠΑ: Η Ουκρανία χρειάζεται χρηματοδότηση τώρα για να συνεχίσει να αγωνίζεται

Από την πλευρά της, η πρέσβης των ΗΠΑ, Μπρίτζετ Μπρίνκ, σχολίασε στο Χ πως «αυτό βλέπουν οι Ουκρανοί στα τηλέφωνά τους σήμερα το πρωί: και ως αποτέλεσμα, εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά βρίσκονται σε καταφύγια βομβών καθώς η Ρωσία εκτοξεύει πυραύλους σε ολόκληρη τη χώρα. Η Ουκρανία χρειάζεται χρηματοδότηση τώρα για να συνεχίσει να αγωνίζεται για την απελευθέρωση από τέτοια φρίκη το 2024».

This is what Ukrainians see on their phones this morning: and as a result, millions of men, women, and children are in bomb shelters as Russia fires missiles across the country. Ukraine needs funding now to continue to fight for freedom from such horror in 2024. pic.twitter.com/0nOW4lR70Q — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 29, 2023

Πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters