ΟΗΕ: Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος

Ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος εκπροσωπεί τη Γερμανία στη ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, διεμήνυσε εκ νέου ότι η Γερμανία προς το παρόν δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, ωστόσο η διαπραγμάτευση για μια λύση δύο κρατών θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα, σύμφωνα με την DW.

Επανέλαβε τη θέση του Βερολίνου ότι «για τη Γερμανία, η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι πιθανό να έρθει στο τέλος της διαδικασίας», η οποία ωστόσο μπορεί να ξεκινήσει «τώρα».

Τόνισε πάντως ότι δύο χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, δεν υπάρχει καμία διέξοδος από τη «σύγκρουση» καθώς και ότι απαιτείται «άμεση κατάπαυση του πυρός, σημαντικά περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια για τον λαό της Γάζας και άμεση απελευθέρωση των ομήρων».