ΟΗΕ: Ειδική εισηγήτρια καλεί τις ΗΠΑ να προχωρήσουν στην άρση του εμπάργκο στην Κούβα

Ειδική εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών παρότρυνε χθες Παρασκευή την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσει στην «άρση» του εμπάργκο που εφαρμόζει σε βάρος της Κούβας, το οποίο έχει «σοβαρές συνέπειες» από ανθρωπιστική σκοπιά, ολοκληρώνοντας δεκαήμερη αποστολή της στη νήσο.

«Καλώ τις ΗΠΑ να προχωρήσουν στην άρση όλων των μονομερών μέτρων εξαναγκασμού σε βάρος της Κούβας και κουβανικών επιχειρήσεων», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αβάνα η Λευκορωσίδα ειδική εισηγήτρια για τις αρνητικές επιπτώσεις των μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων στα ανθρώπινα δικαιώματα, η Αλένα Ντουχάν.

Το νησί υπό κομμουνιστική κυβέρνηση υφίσταται εμπορικό και οικονομικό εμπάργκο από την Ουάσιγκτον για πάνω από έξι δεκαετίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκλήρυνε κατά την πρώτη του θητεία (2017-2021) τα μέτρα σε βάρος της Αβάνας όσο κανένας προκάτοχός του.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας αύξησε ακόμη περισσότερο την πίεση στην Κούβα, που η κυβέρνησή του ενέγραψε εκ νέου στη μαύρη «λίστα κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία», μέτρο που περιπλέκει πολύ τις εμπορικές συναλλαγές με άλλα κράτη και τις ξένες επενδύσεις.

«Καλώ τις ΗΠΑ να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τη ρητορική των κυρώσεων, τις εκστρατείες μέγιστης πίεσης» καθώς και την προσθήκη της Κούβας στον κατάλογο «των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία» με σκοπό «να απομονώσουν» τη νήσο, επέμεινε η κ. Ντουχάν.

Εκτίμησε ότι το εμπάργκο, που χαρακτήρισε «την πιο μακρόχρονη πολιτική μονομερών κυρώσεων στην ιστορία», έχει προκαλέσει «σοβαρές συνέπειες στα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων (των δικαιωμάτων) στη ζωή, στην τροφή, στην υγεία και στην ανάπτυξη».

Τα τελευταία πέντε χρόνια η Κούβα αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, με υψηλό πληθωρισμό, ελλείψεις αγαθών κάθε είδους και σχεδόν καθημερινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Η ειδική εισηγήτρια ανέφερε πως είχε συναντήσεις, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που ολοκλήρωσε νωρίτερα χθες, με αντιπροσώπους της κυβέρνησης, του ιδιωτικού τομέα, εκκλησιαστικών οργανώσεων, διπλωματικών αποστολών και της κοινωνίας των πολιτών χωρίς «κανένα εμπόδιο».

Έκθεσή της θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2026.