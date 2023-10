ΟΗΕ: Ανησυχίες από τον ΠΟΥ για το νοσοκομείο στη Γάζα που ειδοποιήθηκε να εκκενωθεί

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε την Κυριακή πως οι αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έλαβε προειδοποιήσεις από τις ισραηλινές αρχές να εκκενώσει αμέσως το νοσοκομείο Αλ Κουντς στη Λωρίδα της Γάζας είναι «πολύ ανησυχητικές».

«Η αναφορά της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου για απειλές εκκένωσης του νοσοκομείου Αλ Κουντς στη Γάζα είναι πολύ ανησυχητική», έγραψε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στην πλατφόρμα X.

The @PalestineRCS report of evacuation threats to Al-Quds hospital in Gaza is deeply concerning.



We reiterate - it’s impossible to evacuate hospitals full of patients without endangering their lives.



Under International Humanitarian Law, healthcare must always be protected.